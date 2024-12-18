На скільки місяців Україні вистачить допомоги від Байдена — прогноз Держдепу
Категорія
Україна
Дата публікації

На скільки місяців Україні вистачить допомоги від Байдена — прогноз Держдепу

Держдеп США
Байден
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Команда чинного американського лідера Джо Байдена переконана, що Україні до кінця 2025 року вистачить військової допомоги для стримування російської агресії. 

Головні тези:

  • Білий дім планує передати Україні значну кількість зброї протягом найближчих тижнів.
  • Чинна адміністрація розрахувала, що обладнання для ЗСУ вистачить на наступні 12 місяців.
  • Дізнайтеся, що передбачає новий план Байдена щодо допомоги України.

У Байдена вірять, що забезпечили Україну на весь наступний рік

Про це повідомив спікер Державного департаменту США Метью Міллер.

Журналісти поцікавилися у нього, як довго українці зможуть чинити опір Росії коштом ресурсів, які надала чинна адміністрація американського президента Джо Байдена.

За його словами, Білий дім уже провів розрахунки і дійшов висновку, що обладнання і зброї, які потрібні ЗСУ для ведення бойових дій точно вистачить на наступних 12 місяців.

Окрім того, Метью Міллер закликав журналістів звернутися до Міністерства оборони США щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати.

Новий план Байдена щодо України — останні подробиці

Нещодавно стало відомо, що чинний очільник Білого дому вирішив піти ва-банк та зробити "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні тижні перебування на посаді.

Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів, — заявили представники команди Джо Байдена.

У Білому домі наголошують, що від сьогодні і до середини січня вона має намір передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.

Окрім того, вказано, що координацію Пентагона у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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