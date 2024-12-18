На сколько месяцев Украине хватит помощи от Байдена — прогноз Госдепа

Команда действующего американского лидера Джо Байдена убеждена, что Украине до конца 2025 года хватит военной помощи для сдерживания российской агрессии.
Главные тезисы
- Белый дом планирует передать Украине значительное количество оружия в ближайшие недели.
- Действующая администрация рассчитала, что оборудования для ВСУ хватит на следующие 12 месяцев.
- Узнайте, что предусматривает новый план Байдена для помощи Украины.
В Байдена верят, что обеспечили Украину на весь следующий год
Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Журналисты поинтересовались у него, как долго украинцы смогут сопротивляться России за счет ресурсов, которые предоставила действующая администрация американского президента Джо Байдена.
По его словам, Белый дом уже провел расчеты и пришел к выводу, что оборудования и оружия, которые нужны ВСУ для ведения боевых действий, точно хватит на следующие 12 месяцев.
Кроме того, Мэтью Миллер призвал журналистов обратиться в Министерство обороны США по поводу конкретики о проценте уже оказанной военной помощи и того, что еще осталось передать.
Новый план Байдена относительно Украины — последние подробности
Недавно стало известно, что действующий глава Белого дома решил пойти ва-банк и предпринять "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние недели пребывания в должности.
В Белом доме отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.
Кроме того, указано, что координацию Пентагона по поставке оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
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