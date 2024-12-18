На сколько месяцев Украине хватит помощи от Байдена — прогноз Госдепа
Категория
Украина
Дата публикации

На сколько месяцев Украине хватит помощи от Байдена — прогноз Госдепа

Госдеп США
Байден
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Команда действующего американского лидера Джо Байдена убеждена, что Украине до конца 2025 года хватит военной помощи для сдерживания российской агрессии.

Главные тезисы

  • Белый дом планирует передать Украине значительное количество оружия в ближайшие недели.
  • Действующая администрация рассчитала, что оборудования для ВСУ хватит на следующие 12 месяцев.
  • Узнайте, что предусматривает новый план Байдена для помощи Украины.

В Байдена верят, что обеспечили Украину на весь следующий год

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Журналисты поинтересовались у него, как долго украинцы смогут сопротивляться России за счет ресурсов, которые предоставила действующая администрация американского президента Джо Байдена.

По его словам, Белый дом уже провел расчеты и пришел к выводу, что оборудования и оружия, которые нужны ВСУ для ведения боевых действий, точно хватит на следующие 12 месяцев.

Кроме того, Мэтью Миллер призвал журналистов обратиться в Министерство обороны США по поводу конкретики о проценте уже оказанной военной помощи и того, что еще осталось передать.

Новый план Байдена относительно Украины — последние подробности

Недавно стало известно, что действующий глава Белого дома решил пойти ва-банк и предпринять "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние недели пребывания в должности.

Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель, заявили представители команды Джо Байдена.

В Белом доме отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.

Кроме того, указано, что координацию Пентагона по поставке оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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