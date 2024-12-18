"Приймайте її або відмовляйтеся". Орбан відповів на докір Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"Приймайте її або відмовляйтеся". Орбан відповів на докір Зеленського

Орбан
Джерело:  online.ua

Угорський лідер Віктор Орбан цинічно заявив, що не реагуватиме на провокації, коментуючи нову заяву президента Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський розкритикував цинічну позицію Угорщини.
  • Віктор Орбан відповів, що не буде реагувати на провокації і пропонує прийняти або відмовитися від пропозиції щодо припинення вогню.

Конфлікт між Зеленським і Орбаном загострюється

Прем’єр-міністр Угорщини відповів на заяву президента України, який розкритикував свого візаві за спроби "посередництва", додавши, що в Орбана не має важелів впливу на державу-агресора.

Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, напружені відносини між Орбаном та Зеленським загострились після того, як минулого тижня угорський лідер зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

На цьому тлі одіозний політик почав стверджувати, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими. Орбан цинічно бреше, що Зеленський відмовився від цієї ідеї.

Президент України висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

Що Зеленський говорив про Орбана

Глава держави наголосив, що Україна — сильна країна, яка безпосередньо показала це на полі бою, роками стримуючи російських загарбників.

У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер додав, що йому та його команді потрібні прямі відносини зі США без посередників.

Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." — не вийде. Я його не пущу і таких, як він, — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що мовиться саме про прем'єр-міністра Угорщини, а не про угорський народ, який підтримує Україну.

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