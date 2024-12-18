"Приймайте її або відмовляйтеся". Орбан відповів на докір Зеленського

Угорський лідер Віктор Орбан цинічно заявив, що не реагуватиме на провокації, коментуючи нову заяву президента Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський розкритикував цинічну позицію Угорщини.
- Віктор Орбан відповів, що не буде реагувати на провокації і пропонує прийняти або відмовитися від пропозиції щодо припинення вогню.
Конфлікт між Зеленським і Орбаном загострюється
Прем’єр-міністр Угорщини відповів на заяву президента України, який розкритикував свого візаві за спроби "посередництва", додавши, що в Орбана не має важелів впливу на державу-агресора.
Що важливо розуміти, напружені відносини між Орбаном та Зеленським загострились після того, як минулого тижня угорський лідер зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
На цьому тлі одіозний політик почав стверджувати, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими. Орбан цинічно бреше, що Зеленський відмовився від цієї ідеї.
Президент України висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".
Що Зеленський говорив про Орбана
Глава держави наголосив, що Україна — сильна країна, яка безпосередньо показала це на полі бою, роками стримуючи російських загарбників.
Український лідер додав, що йому та його команді потрібні прямі відносини зі США без посередників.
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