"Приймайте її або відмовляйтеся". Орбан відповів на докір Зеленського

Угорський лідер Віктор Орбан цинічно заявив, що не реагуватиме на провокації, коментуючи нову заяву президента Володимира Зеленського.

Конфлікт між Зеленським і Орбаном загострюється

Прем’єр-міністр Угорщини відповів на заяву президента України, який розкритикував свого візаві за спроби "посередництва", додавши, що в Орбана не має важелів впливу на державу-агресора.

Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, напружені відносини між Орбаном та Зеленським загострились після того, як минулого тижня угорський лідер зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

На цьому тлі одіозний політик почав стверджувати, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими. Орбан цинічно бреше, що Зеленський відмовився від цієї ідеї.

Президент України висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2024

Що Зеленський говорив про Орбана

Глава держави наголосив, що Україна — сильна країна, яка безпосередньо показала це на полі бою, роками стримуючи російських загарбників.

У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер додав, що йому та його команді потрібні прямі відносини зі США без посередників.