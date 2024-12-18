Путін нічого не вирішує. Хто може зупинити війну РФ проти України

Як вважає редакція видання Politico, просто зараз в Україні триває Третя світова війна, адже де-факто до неї залучені десятки країни, які підтримують або жертву, або агресора — Росію.

Світова війна уже почалася?

За словами журналістів, попри те, що чимало людей вважають війну РФ проти України регіональним конфліктом, це давно не так.

Фактично, російський диктатор Володимир Путін нічого не вирішує, а фінал війни залежить від головних союзників сторін — НАТО і Китаю. Саме від їхніх рішень буде залежати подальший розвиток подій.

Сьогодні у лавах ЗСУ та армії РФ воюють далеко не тільки громадяни цих двох країн, але й чимало іноземців. Так само зброя, яку вони використовують, надходить на фронт з усього світу. У небі над полем бою іранський дрон "Шахед" може бути перехоплений американською системою протиповітряної оборони, а на землі артилерія німецького виробництва проноситься повз північнокорейські снаряди. Поширити

Усе це вказує на те, що війна РФ проти України давно набула рис глобального світового конфлікту.

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Риторика та цілі усіх сторін війни

Ні для кого не секрет, що Кремль декларує свою агресію як захист від "колективного Заходу" і превентивну оборону від НАТО.

На цю відверту брехню одразу пристали найбільш агресивні антизахідні режими, насамперед Іран чи КНДР.

Не можна також забувати про те, що у багатьох країнах Глобального Півдня, так чи інакше невдоволених своїм становищем в сучасному світі.