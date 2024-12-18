Путін нічого не вирішує. Хто може зупинити війну РФ проти України

Як вважає редакція видання Politico, просто зараз в Україні триває Третя світова війна, адже де-факто до неї залучені десятки країни, які підтримують або жертву, або агресора — Росію.
Головні тези:
- Те, що далі буде робити Росія, вирішують союзники Москви, а не сам Путін.
- Україна бореться за демократію та вільну Європу, тому отримує потужну підтримку від Брюсселя та США.
- НАТО і Китай будуть вирішувати, як завершиться війна РФ проти України.
Світова війна уже почалася?
За словами журналістів, попри те, що чимало людей вважають війну РФ проти України регіональним конфліктом, це давно не так.
Фактично, російський диктатор Володимир Путін нічого не вирішує, а фінал війни залежить від головних союзників сторін — НАТО і Китаю. Саме від їхніх рішень буде залежати подальший розвиток подій.
Усе це вказує на те, що війна РФ проти України давно набула рис глобального світового конфлікту.
Дивіться нове інтерв'ю Online.UA, щоб дізнатися більше про ситуацію на фронті:
Риторика та цілі усіх сторін війни
Ні для кого не секрет, що Кремль декларує свою агресію як захист від "колективного Заходу" і превентивну оборону від НАТО.
На цю відверту брехню одразу пристали найбільш агресивні антизахідні режими, насамперед Іран чи КНДР.
Не можна також забувати про те, що у багатьох країнах Глобального Півдня, так чи інакше невдоволених своїм становищем в сучасному світі.
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