Путін нічого не вирішує. Хто може зупинити війну РФ проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін нічого не вирішує. Хто може зупинити війну РФ проти України

Путін
Джерело:  Politico

Як вважає редакція видання Politico, просто зараз в Україні триває Третя світова війна, адже де-факто до неї залучені десятки країни, які підтримують або жертву, або агресора — Росію.

Головні тези:

  • Те, що далі буде робити Росія, вирішують союзники Москви, а не сам Путін.
  • Україна бореться за демократію та вільну Європу, тому отримує потужну підтримку від Брюсселя та США.
  • НАТО і Китай будуть вирішувати, як завершиться війна РФ проти України.

Світова війна уже почалася?

За словами журналістів, попри те, що чимало людей вважають війну РФ проти України регіональним конфліктом, це давно не так.

Фактично, російський диктатор Володимир Путін нічого не вирішує, а фінал війни залежить від головних союзників сторін — НАТО і Китаю. Саме від їхніх рішень буде залежати подальший розвиток подій.

Сьогодні у лавах ЗСУ та армії РФ воюють далеко не тільки громадяни цих двох країн, але й чимало іноземців. Так само зброя, яку вони використовують, надходить на фронт з усього світу. У небі над полем бою іранський дрон "Шахед" може бути перехоплений американською системою протиповітряної оборони, а на землі артилерія німецького виробництва проноситься повз північнокорейські снаряди.

Усе це вказує на те, що війна РФ проти України давно набула рис глобального світового конфлікту.

Дивіться нове інтерв'ю Online.UA, щоб дізнатися більше про ситуацію на фронті:

Риторика та цілі усіх сторін війни

Ні для кого не секрет, що Кремль декларує свою агресію як захист від "колективного Заходу" і превентивну оборону від НАТО.

На цю відверту брехню одразу пристали найбільш агресивні антизахідні режими, насамперед Іран чи КНДР.

Не можна також забувати про те, що у багатьох країнах Глобального Півдня, так чи інакше невдоволених своїм становищем в сучасному світі.

Щодо України, то вона характеризує власну оборону не просто як самозахист, а як боротьбу за демократію і вільну Європу. І Європа схильна погоджуватися з цим, справді боячись за власну безпеку. А США досі намагалися підтримувати свій статус захисника демократій і вільного світу. 

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