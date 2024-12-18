Чи дійсно прототип "Орєшніка" розробляли в Україні. Експерт розкрив неочікувані факти
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи дійсно прототип "Орєшніка" розробляли в Україні. Експерт розкрив неочікувані факти

Орєшнік
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Джерело:  Суспільне

Політолог і колишній інженер-конструктор конструкторського бюро "Південне" Олександр Кочетков прокоментував чутки про те, що прототип міжконтинентальної балістичної ракети “Орєшнік” створювався в українському місті Дніпрі.

Головні тези:

  • КБ “Південне” у Дніпрі відігравало ключову роль у розробці ракет, проєкти яких згодом забрала собі Росія.
  • Плани на створення ракети з кінетичною зброєю у Інституті теплотехніки зазнали невдачі через брак фінансування.

Що наразі відомо про російській “Орєшнік”

Як стверджує колишній інженер-конструктор, цю ракету дійсно змогли створити завдяки модернізації попередніх прототипів.

Що важливо розуміти, КБ "Південне" було створено в Дніпрі на початку 1950-х років і саме там почалася історія створення російської зброї.

Олександр Кочетков звертає увагу на те, що на підприємстві розробляли твердопаливну міжконтинентальну ракету "Універсал". Однак згодом цей проєкт забрав собі Московський інститут теплотехніки. Після цього на базі "Універсалу" створили "Тополь-М".

Це міжконтинентальна твердопаливна триступенева твердопаливна ракета, яка була на бойовому чергуванні і частково ще перебуває. У тому ж Інституті теплотехніки зробили певну модифікацію. Вони зменшили цю ракету, замість трьох ступенів, у неї стало два і вона зараз називається "Ярс". Теж перебуває на бойовому чергуванні. А ось потім вони вирішили її ще модернізувати, — пояснив експерт.

Що відбувалося потім

За словами колишнього інженера-конструктора, згодом в Інституті теплотехніки вирішили створити нову ракету дальністю на 3-4 тисячі кілометрів.

Що важливо розуміти, вона мала бути меншою в діаметрі і нести кінетичну зброю, а бойові частини, які в "Ярсі" поділяються на чотири частини, ділитися на шість.

Ба більше, вказано, що ракета замість вибухівки повинна була випускати стрижні. Кочетков наголосив, що стрижні розганяються з величезною швидкістю, потрапляють у землю, тоді вивільняється ця кінетична енергія і відбувається вибух — це як метеорит падає на Землю.

Така була ідея, але грошей Інституту теплотехніки 2017 року не дали. Але на гроші, які в Інституті були, вони зробили 3-4 ракети різного ступеня готовності, — пояснив експерт.

За його словами, доопрацювання цих ракет було виділено вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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