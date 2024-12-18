Чи дійсно прототип "Орєшніка" розробляли в Україні. Експерт розкрив неочікувані факти

Політолог і колишній інженер-конструктор конструкторського бюро "Південне" Олександр Кочетков прокоментував чутки про те, що прототип міжконтинентальної балістичної ракети “Орєшнік” створювався в українському місті Дніпрі.
Головні тези:
- КБ “Південне” у Дніпрі відігравало ключову роль у розробці ракет, проєкти яких згодом забрала собі Росія.
- Плани на створення ракети з кінетичною зброєю у Інституті теплотехніки зазнали невдачі через брак фінансування.
Що наразі відомо про російській “Орєшнік”
Як стверджує колишній інженер-конструктор, цю ракету дійсно змогли створити завдяки модернізації попередніх прототипів.
Що важливо розуміти, КБ "Південне" було створено в Дніпрі на початку 1950-х років і саме там почалася історія створення російської зброї.
Олександр Кочетков звертає увагу на те, що на підприємстві розробляли твердопаливну міжконтинентальну ракету "Універсал". Однак згодом цей проєкт забрав собі Московський інститут теплотехніки. Після цього на базі "Універсалу" створили "Тополь-М".
Що відбувалося потім
За словами колишнього інженера-конструктора, згодом в Інституті теплотехніки вирішили створити нову ракету дальністю на 3-4 тисячі кілометрів.
Що важливо розуміти, вона мала бути меншою в діаметрі і нести кінетичну зброю, а бойові частини, які в "Ярсі" поділяються на чотири частини, ділитися на шість.
Ба більше, вказано, що ракета замість вибухівки повинна була випускати стрижні. Кочетков наголосив, що стрижні розганяються з величезною швидкістю, потрапляють у землю, тоді вивільняється ця кінетична енергія і відбувається вибух — це як метеорит падає на Землю.
За його словами, доопрацювання цих ракет було виділено вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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