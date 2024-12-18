Прототип "Орешника" разрабатывали в Украине? Эксперт раскрыл неожиданные факты

Политолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков прокомментировал слухи о том, что прототип межконтинентальной баллистической ракеты “Орешник” создавался в украинском городе Днепр.

Что известно о российском "Орешнике"

Как утверждает бывший инженер-конструктор, эту ракету действительно смогли создать благодаря модернизации предыдущих прототипов.

Что важно понимать, КБ "Южное" было создано в Днепре в начале 1950-х годов, и именно там началась история создания российского оружия.

Александр Кочетков обращает внимание на то, что на предприятии разрабатывалась твердотопливная межконтинентальная ракета "Универсал". Однако впоследствии этот проект забрал себе Московский институт теплотехники. После этого на базе "Универсала" создали "Тополь-М".

Это межконтинентальная твердотопливная трехступенчатая твердотопливная ракета, которая была на боевом дежурстве. В том же Институте теплотехники произвели определенную модификацию. Они убавили эту ракету, вместо трех ступеней, у нее стало две и она сейчас называется "Ярс". Тоже находится на боевом дежурстве. А вот потом они решили ее еще модернизировать, — объяснил эксперт. Поделиться

Что происходило потом

По словам бывшего инженера-конструктора, впоследствии в Институте теплотехники решили создать новую ракету дальностью на 3-4 тысячи километров.

Что важно понимать, она должна была быть меньше в диаметре и нести кинетическое оружие, а боевые части, которые в "Ярсе" делятся на четыре части, делиться на шесть.

Более того, указано, что ракета вместо взрывчатки должна была выпускать стержни. Кочетков подчеркнул, что стержни разгоняются с огромной скоростью, попадают в землю, тогда высвобождается эта кинетическая энергия и происходит взрыв — это как метеорит падает на Землю.

Такова была идея, но денег Института теплотехники в 2017 году не дали. Но на деньги, которые были в Институте, они сделали 3-4 ракеты разной степени готовности, — объяснил эксперт. Поделиться

По его словам, доработка этих ракет происходила уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.