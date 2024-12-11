Россия может во второй раз атаковать Украину ракетой "Орешник" — что известно

Разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, так называемый "Орешник", по Украине "в течение ближайших дней". Об этом сообщает издание АР со ссылкой на представителя американской администрации,

Россия готовится снова использовать против Украины "Орешник"

Чиновник отметил, что у России есть лишь несколько таких ракет, и что они оснащаются меньшими боеголовками, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускает по Украине, — отмечает издание. Поделиться

При этом детали о возможных датах, времени или потенциальных целях не сообщаются.

Ракету "Орешник", как ее называют россияне, в Пентагоне определили как экспериментальный тип баллистической ракеты средней дальности, созданный на базе устаревшей российской модели "Рубеж".

Ракеты средней дальности могут летать от 500 до 5500 км. Такое оружие было запрещено по договору советских времен, от которого Вашингтон и Москва отказались в 2019 году.

Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности 21 ноября. Тогда россияне обстреляли украинский город Днепр.

Ракета

Лукашенко жаловался Путину на НАТО и просил "Орешник"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник".

По словам Лукашенко, Беларусь вроде бы очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи белорусских границ со стороны Польши и Литвы.

Мы оцениваем это как опасность еще большую, чем со стороны воюющей Украины. В непосредственной близости к белорусской границе размещаются войска Польши, Литвы, туда взимаются вооруженные силы НАТО из других государств, в том числе из Германии. То есть ситуация очень напряженная. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии. Если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тогда тратить миллиарды долларов на вооружение? — лицемерно сказал Лукашенко.

И публично попросил Путина разместить "Орешник" на территории Беларуси, потому что это "серьезно успокоило бы некоторые "умы", которые уже готовы воевать против Беларуси".