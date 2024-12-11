Росія може вдруге атакувати Україну ракетою "Орєшнік" — що відомо

Розвідка США дійшла висновку, що Росія може повторно використати свою експериментальну балістичну ракету середньої дальності, так званий “ОрєшніК", по Україні «впродовж ближчих днів». Про це повідомляє видання АР із посиланням на представника американської адміністрації,

Росія готується знову використати проти України “Орєшнік”

Чиновник зазначив, що Росія має лише кілька таких ракет, і що вони оснащуються меншими боєголовками, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускає по Україні, — зазначає видання. Поширити

При цьому деталі щодо можливих дат, часу або потенційних цілей не повідомляються.

Ракету «Орєшнік», як її називають росіяни, у Пентагоні визначили як експериментальний тип балістичної ракети середньої дальності, створений на базі застарілої російської моделі «Рубєж».

Ракети середньої дальності можуть літати від 500 до 5500 км. Така зброя була заборонена за договором радянських часів, від якого Вашингтон і Москва відмовилися у 2019 році.

Росія вперше застосувала балістичну ракету середньої дальності 21 листопада. Тоді росіяни обстріляли українське місто Дніпро.

Ракета

Лукашенко скаржився Путіну на НАТО та просив “Орєшнік”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив російського диктатора Володимира Путіна розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орєшник".

За словами Лукашенка, Білорусь нібито дуже непокоїть ситуація у Західній Європі, особливо поблизу білоруських кордонів з боку Польщі та Литви.

Ми оцінюємо це як небезпеку ще більшу, ніж з боку воюючої України. У безпосередній близькості до білоруського кордону розміщуються війська Польщі, Литви, туди стягуються збройні сили НАТО з інших держав, у тому числі з Німеччини. Тобто ситуація є дуже напруженою. Польща витрачає величезні ресурси на озброєння своєї армії. Якщо вони хочуть у мирі з нами жити, як вони заявляють, навіщо тоді витрачати мільярди доларів на озброєння? — лицемірно сказав Лукашенко.

І публічно попросив Путіна розмістити “Орєшнік” на території Білорусі, бо це “серйозно заспокоїло б деякі "розуми", які вже готові воювати проти Білорусі".