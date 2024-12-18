В Україні різко зросла кількість солдатів РФ. Сирський озвучив нові дані

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кількість російських загарбників на українському фронті невпинно збільшується, а ситуація на полі бою дуже напружена.
Головні тези:
- Головком заявив, що завдяки технологіям війна вийшла на новий рівень.
- У ЗСУ є стратегія захисту від армії РФ, яка має перевагу у військовій міці, озброєнні й живій силі.
Росія стягує на фронт дедалі більше живої сили
За словами головкома, інтенсивність війни продовжує зростати не лише за масштабом, а й за чисельністю військ.
Олександр Сирський звертає увагу на те, що конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил.
Не можна ігнорувати той факт, що це впливає на тактику, яку використовують війська на полі бою.
Головнокомандувач ЗСУ дав зрозуміти, що у Сил оборони України є стратегія захисту від армії РФ, яка має перевагу у військовій міці, озброєнні й солдатах.
Втрати армії РФ станом на 18 грудня 2024 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків / tanks — 9571 (+4) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs — 19772 (+21) од,
артилерійських систем / artillery systems — 21164 (+5) од,
РСЗВ / MLRS — 1256 (+0) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems — 1025 (+0) од,
літаків / aircraft — 369 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 20470 (+64),
крилаті ракети / cruise missiles — 2943 (+0),
кораблі /катери / warships / boats — 28 (+0) од,
підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 31610 (+60) од,
спеціальна техніка / special equipment — 3652 (+2)
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