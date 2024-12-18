В Україні різко зросла кількість солдатів РФ. Сирський озвучив нові дані
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні різко зросла кількість солдатів РФ. Сирський озвучив нові дані

Сирський
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Джерело:  Le Monde

 За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кількість російських загарбників на українському фронті невпинно збільшується, а ситуація на полі бою дуже напружена.

Головні тези:

  • Головком заявив, що завдяки технологіям війна вийшла на новий рівень.
  • У ЗСУ є стратегія захисту від армії РФ, яка має перевагу у військовій міці, озброєнні й живій силі.

Росія стягує на фронт дедалі більше живої сили

Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 000 російських солдатів.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами головкома, інтенсивність війни продовжує зростати не лише за масштабом, а й за чисельністю військ.

Олександр Сирський звертає увагу на те, що конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил.

Не можна ігнорувати той факт, що це впливає на тактику, яку використовують війська на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ дав зрозуміти, що у Сил оборони України є стратегія захисту від армії РФ, яка має перевагу у військовій міці, озброєнні й солдатах.

Наша головна мета в захисті — завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території, — пояснив Сирський.

Втрати армії РФ станом на 18 грудня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків / tanks — 9571 (+4) од,

  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs — 19772 (+21) од,

  • артилерійських систем / artillery systems — 21164 (+5) од,

  • РСЗВ / MLRS — 1256 (+0) од,

  • засоби ППО / anti-aircraft systems — 1025 (+0) од,

  • літаків / aircraft — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів / helicopters — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 20470 (+64),

  • крилаті ракети / cruise missiles — 2943 (+0),

  • кораблі /катери / warships / boats — 28 (+0) од,

  • підводні човни / submarines — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 31610 (+60) од,

  • спеціальна техніка / special equipment — 3652 (+2)

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