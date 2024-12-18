В Україні різко зросла кількість солдатів РФ. Сирський озвучив нові дані

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кількість російських загарбників на українському фронті невпинно збільшується, а ситуація на полі бою дуже напружена.

Росія стягує на фронт дедалі більше живої сили

Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 000 російських солдатів. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами головкома, інтенсивність війни продовжує зростати не лише за масштабом, а й за чисельністю військ.

Олександр Сирський звертає увагу на те, що конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил.

Не можна ігнорувати той факт, що це впливає на тактику, яку використовують війська на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ дав зрозуміти, що у Сил оборони України є стратегія захисту від армії РФ, яка має перевагу у військовій міці, озброєнні й солдатах.

Наша головна мета в захисті — завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території, — пояснив Сирський. Поширити

Втрати армії РФ станом на 18 грудня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено: