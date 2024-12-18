В Украине резко возросло количество солдат РФ. Сырский озвучил новые данные

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество российских захватчиков на украинском фронте постоянно увеличивается, а ситуация на поле боя очень напряженная.

Россия стягивает на фронт все больше живой силы

Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 000 российских солдат. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам главкома, интенсивность войны продолжает расти не только по масштабу, но и по численности войск.

Александр Сырский обращает внимание на то, что конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил.

Нельзя игнорировать тот факт, что это влияет на тактику, используемую войсками на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ дал понять, что у Сил обороны Украины есть стратегия защиты от армии РФ, у которой есть преимущество в военной мощи, вооружении и солдатах.

Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории, — объяснил Сырский. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 18 декабря 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено: