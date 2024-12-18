В Украине резко возросло количество солдат РФ. Сырский озвучил новые данные
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине резко возросло количество солдат РФ. Сырский озвучил новые данные

Сырский
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Источник:  Le Monde

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество российских захватчиков на украинском фронте постоянно увеличивается, а ситуация на поле боя очень напряженная.

Главные тезисы

  • Главком заявил, что благодаря технологиям война вышла на новый уровень.
  • В ВСУ есть стратегия защиты от армии РФ, у которой есть преимущество в военной мощи, вооружении и живой силе.

Россия стягивает на фронт все больше живой силы

Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 000 российских солдат.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам главкома, интенсивность войны продолжает расти не только по масштабу, но и по численности войск.

Александр Сырский обращает внимание на то, что конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил.

Нельзя игнорировать тот факт, что это влияет на тактику, используемую войсками на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ дал понять, что у Сил обороны Украины есть стратегия защиты от армии РФ, у которой есть преимущество в военной мощи, вооружении и солдатах.

Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории, — объяснил Сырский.

Потери армии РФ по состоянию на 18 декабря 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков / tanks — 9571 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 19772 (+21) ед,

  • артиллерийских систем / artillery systems — 21164 (+5) ед,

  • РСЗО / MLRS — 1256 (+0) ед,

  • средства ПВО / anti-aircraft systems — 1025 (+0) ед,

  • самолетов / aircraft — 369 (+0) ед,

  • вертолетов / helicopters — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 20470 (+64),

  • крылатые ракеты / cruise missiles — 2943 (+0),

  • корабли /катера/warships/boats — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 31610 (+60) ед,

  • специальная техника / special equipment — 3652 (+2)

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