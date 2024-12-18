В Украине резко возросло количество солдат РФ. Сырский озвучил новые данные

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество российских захватчиков на украинском фронте постоянно увеличивается, а ситуация на поле боя очень напряженная.
Главные тезисы
- Главком заявил, что благодаря технологиям война вышла на новый уровень.
- В ВСУ есть стратегия защиты от армии РФ, у которой есть преимущество в военной мощи, вооружении и живой силе.
Россия стягивает на фронт все больше живой силы
По словам главкома, интенсивность войны продолжает расти не только по масштабу, но и по численности войск.
Александр Сырский обращает внимание на то, что конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил.
Нельзя игнорировать тот факт, что это влияет на тактику, используемую войсками на поле боя.
Главнокомандующий ВСУ дал понять, что у Сил обороны Украины есть стратегия защиты от армии РФ, у которой есть преимущество в военной мощи, вооружении и солдатах.
Потери армии РФ по состоянию на 18 декабря 2024 года
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков / tanks — 9571 (+4) ед,
боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 19772 (+21) ед,
артиллерийских систем / artillery systems — 21164 (+5) ед,
РСЗО / MLRS — 1256 (+0) ед,
средства ПВО / anti-aircraft systems — 1025 (+0) ед,
самолетов / aircraft — 369 (+0) ед,
вертолетов / helicopters — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 20470 (+64),
крылатые ракеты / cruise missiles — 2943 (+0),
корабли /катера/warships/boats — 28 (+0) ед,
подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 31610 (+60) ед,
специальная техника / special equipment — 3652 (+2)
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