Путин ничего не решает. Кто может остановить войну РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Путин ничего не решает. Кто может остановить войну РФ против Украины

Путин
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Источник:  Politico

Как считает редакция издания Politico, прямо сейчас в Украине продолжается Третья мировая война, ведь де-факто к ней привлечены десятки стран, которые поддерживаюь либо жертву, либо агрессора — Россию.

Главные тезисы

  • То, что будет делать Россия, решают союзники Москвы, а не сам Путин.
  • Украина борется за демократию и свободную Европу, потому получает мощную поддержку от Брюсселя и США.
  • НАТО и Китай будут решать, как завершится война против Украины.

Мировая война уже началась?

По словам журналистов, несмотря на то, что многие считают войну РФ против Украины региональным конфликтом, но это давно не так.

Фактически российский диктатор Владимир Путин ничего не решает, а финал войны зависит от главных союзников сторон — НАТО и Китая. Именно от их решений будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Сегодня в рядах ВСУ и армии РФ воюют далеко не только граждане этих двух стран, но и многие иностранцы. Также оружие, которое они используют, поступает на фронт со всего мира. В небе над полем боя иранский дрон "Шахед" может быть перехвачен американской системой противовоздушной обороны, а на земле артиллерия немецкого производства проносится мимо северокорейских снарядов.

Все это указывает на то, что война РФ против Украины давно приобрела черты глобального мирового конфликта.

Смотрите новое интервью Online.UA, чтобы узнать больше о ситуации на фронте:

Риторика и цели всех сторон войны

Ни для кого не секрет, что Кремль декларирует свою агрессию как защиту от "коллективного Запада" и превентивную оборону от НАТО.

На эту откровенную ложь сразу пристали наиболее агрессивные антизападные режимы, прежде всего Иран или КНДР.

Нельзя также забывать о том, что во многих странах Глобального Юга, так или иначе, недовольных своим положением в современном мире.

Что касается Украины, то она характеризует свою оборону не просто как самозащиту, а как борьбу за демократию и свободную Европу. И Европа склонна соглашаться с этим, действительно опасаясь за собственную безопасность. А США все еще пытались поддерживать свой статус защитника демократий и свободного мира.

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