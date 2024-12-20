Орбан выдвинул Евросоюзу новое циничное требование относительно России
Категория
Экономика
Дата публикации

Орбан выдвинул Евросоюзу новое циничное требование относительно России

Орбан
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Источник:  Bloomberg

Венгерский лидер Виктор Орбан начал беззастенчиво утверждать, что членам Евросоюза не нужно продлевать санкции против России до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Главные тезисы

  • Официальный Брюссель намерен продлить санкции против РФ, однако Орбан снова мешает принятию этого решения.
  • Венгерский лидер ранее блокировал важные решения ЕС, направленные на наказание России или помощь Украине.

Что известно о планах Евросоюза

О новых намерениях ЕС и премьер-министра Венгрии сообщили анонимные источники журналистов.

Как известно, официальный Брюссель ввел 15 пакетов санкций против страны-агрессорки РФ из-за ее вторжения в Украину, которые необходимо продливать каждые полгода.

Что важно понимать, следующее продолжение должно состояться до конца января, через 11 дней после того, как Трамп должен принять присягу.

До сих пор это было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС, но продолжение требует единодушной поддержки 27 стран-членов.

Орбан снова пытается заблокировать санкции против РФ

По словам инсайдеров, в конце однодневного саммита Европейского союза 19 декабря венгерский лидер снова шокировал своих коллег.

Он начал цинично утверждать, что пока не готов двигаться дальше с продолжением санкционной политики против страны-агрессорки РФ.

Возражение Орбана усилило ключевую обеспокоенность европейских лидеров: венгерский лидер может вступить в партнерство с Трампом, чтобы разрушить единство Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины, — сказано в сообщении.

Что важно понимать, официальный Брюссель часто сталкивался с препятствиями со стороны Виктора Орбана, заблокировавшего ряд важных решений, направленных на дальнейшее наказание России или помощь Украине.

Как известно, венгерский лидер является близким союзником будущего президента Дональда Трампа и раньше этого месяца ездил во Флориду, чтобы встретиться с ним лично.

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