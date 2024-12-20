Венгерский лидер Виктор Орбан начал беззастенчиво утверждать, что членам Евросоюза не нужно продлевать санкции против России до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Что известно о планах Евросоюза

О новых намерениях ЕС и премьер-министра Венгрии сообщили анонимные источники журналистов.

Как известно, официальный Брюссель ввел 15 пакетов санкций против страны-агрессорки РФ из-за ее вторжения в Украину, которые необходимо продливать каждые полгода.

Что важно понимать, следующее продолжение должно состояться до конца января, через 11 дней после того, как Трамп должен принять присягу.

До сих пор это было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС, но продолжение требует единодушной поддержки 27 стран-членов. Поделиться

Орбан снова пытается заблокировать санкции против РФ

По словам инсайдеров, в конце однодневного саммита Европейского союза 19 декабря венгерский лидер снова шокировал своих коллег.

Он начал цинично утверждать, что пока не готов двигаться дальше с продолжением санкционной политики против страны-агрессорки РФ.

Возражение Орбана усилило ключевую обеспокоенность европейских лидеров: венгерский лидер может вступить в партнерство с Трампом, чтобы разрушить единство Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, официальный Брюссель часто сталкивался с препятствиями со стороны Виктора Орбана, заблокировавшего ряд важных решений, направленных на дальнейшее наказание России или помощь Украине.