Угорський лідер Віктор Орбан почав безсоромно стверджувати, що членам Євросоюзу не потрібно продовжувати санкції проти Росії до повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Що відомо про плани Євросоюзу

Про нові наміри ЄС та прем'єр-міністра Угорщини повідомили анонімні джерела журналістів.

Як відомо, офіційний Брюссель ввів 15 пакетів санкцій проти країни-агресорки РФ через її вторгнення в Україну, які необхідно продовжувати кожні пів року.

Що важливо розуміти, наступне продовження має відбутися до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.

Досі це було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС, але продовження вимагає одностайної підтримки 27 країн-членів. Поширити

Орбан знову намагається заблокувати санкції проти РФ

За словами інсайдерів, наприкінці одноденного саміту Європейського союзу 19 грудня угорський лідер знову шокував своїх колег.

Він почав цинічно стверджувати, що станом на сьогодні не готовий рухатися далі з продовженням санкційної політики проти країни-агресорки РФ.

Заперечення Орбана посилило ключове занепокоєння європейських лідерів: угорський лідер може вступити в партнерство з Трампом, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу щодо фінансової та військової підтримки України, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, офіційний Брюссель часто стикався з перешкодами з боку Віктора Орбана, який заблокував низку важливих рішень, спрямованих на подальше покарання Росії або допомогу Україні.