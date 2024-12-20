Орбан висунув Євросоюзу нову цинічну вимогу щодо Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Орбан висунув Євросоюзу нову цинічну вимогу щодо Росії

Орбан
Джерело:  Bloomberg

Угорський лідер Віктор Орбан почав безсоромно стверджувати, що членам Євросоюзу не потрібно продовжувати санкції проти Росії до повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Головні тези:

  • Офіційний Брюссель має намір продовжити санкції проти РФ, однак Орбан знову заважає ухваленню цього рішення.
  • Угорський лідер вже раніше блокував важливі рішення ЄС, спрямовані на покарання Росії або допомогу Україні.

Що відомо про плани Євросоюзу

Про нові наміри ЄС та прем'єр-міністра Угорщини повідомили анонімні джерела журналістів.

Як відомо, офіційний Брюссель ввів 15 пакетів санкцій проти країни-агресорки РФ через її вторгнення в Україну, які необхідно продовжувати кожні пів року.

Що важливо розуміти, наступне продовження має відбутися до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.

Досі це було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС, але продовження вимагає одностайної підтримки 27 країн-членів.

Орбан знову намагається заблокувати санкції проти РФ

За словами інсайдерів, наприкінці одноденного саміту Європейського союзу 19 грудня угорський лідер знову шокував своїх колег.

Він почав цинічно стверджувати, що станом на сьогодні не готовий рухатися далі з продовженням санкційної політики проти країни-агресорки РФ.

Заперечення Орбана посилило ключове занепокоєння європейських лідерів: угорський лідер може вступити в партнерство з Трампом, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу щодо фінансової та військової підтримки України, — йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, офіційний Брюссель часто стикався з перешкодами з боку Віктора Орбана, який заблокував низку важливих рішень, спрямованих на подальше покарання Росії або допомогу Україні.

Як відомо, угорський лідер є близьким союзником майбутнього президента Дональда Трампа і раніше цього місяця їздив до Флориди, щоб зустрітися з ним особисто.

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