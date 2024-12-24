Орбан выдвинул пророссийские прогнозы по завершению войны против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что война в Украине закончится в 2025 году. Кроме того, Орбан заявил, что война закончится путем мирных переговоров, или в результате поражения одной из сторон,
Главные тезисы
- Виктор Орбан прогнозирует завершение войны в Украине в 2025 году путем мирных переговоров или поражения одной из сторон.
- Премьер-министр Венгрии подчеркивает, что после войны откроется путь к экономическому восстановлению и успехам.
- Орбан критикует расходы США и Европы на военную помощь Украине, указывая на возможность повышения уровня жизни и другие социально-экономические потребности.
- Венгерский премьер отметил серьезные потери Украины в результате войны, но воздерживается от критики России и сомневается в скорейшем экономическом восстановлении страны.
- Орбан объясняет невыполнение обещаний Трампа по поводу закона США и реалистичности начала действий нового президента.
Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очертил два возможных варианта развития событий заключения мирных переговоров между сторонами конфликта и "уничтожения" одной из воюющих сторон.
Орбан подчеркнул, что 2025 год станет переломным как для Украины, так и для мира.
Орбан раскритиковал значительные расходы США и Европы на военную помощь Украине, отметив, что 300 миллиардов евро могли бы быть использованы для:
повышение уровня жизни,
остановки миграции,
создание новой европейской оборонной системы.
Венгерский премьер также упомянул о серьезных потерях Украины, таких как разрушение инфраструктуры, демографические потери и миграцию миллионов украинцев.
Однако Орбан воздержался от критики действий России и ее военных преступлений.
Орбан продолжает оправдывать Трампа
Журналисты поинтересовалась у премьер-министра Венгрии, почему будущий глава Белого дома не смог претворить в жизнь одно из своих главных политических обещаний.
По словам Виктора Орбана, по закону США те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства.
Именно поэтому, мол, Дональд Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопрос мира".
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