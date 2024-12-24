Орбан выдвинул пророссийские прогнозы по завершению войны против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан выдвинул пророссийские прогнозы по завершению войны против Украины

Орбан выдвинул пророссийские прогнозы по завершению войны против Украины
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Источник:  Magyar Nemzet

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что война в Украине закончится в 2025 году. Кроме того, Орбан заявил, что война закончится путем мирных переговоров, или в результате поражения одной из сторон,

Главные тезисы

  • Виктор Орбан прогнозирует завершение войны в Украине в 2025 году путем мирных переговоров или поражения одной из сторон.
  • Премьер-министр Венгрии подчеркивает, что после войны откроется путь к экономическому восстановлению и успехам.
  • Орбан критикует расходы США и Европы на военную помощь Украине, указывая на возможность повышения уровня жизни и другие социально-экономические потребности.
  • Венгерский премьер отметил серьезные потери Украины в результате войны, но воздерживается от критики России и сомневается в скорейшем экономическом восстановлении страны.
  • Орбан объясняет невыполнение обещаний Трампа по поводу закона США и реалистичности начала действий нового президента.

Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очертил два возможных варианта развития событий заключения мирных переговоров между сторонами конфликта и "уничтожения" одной из воюющих сторон.

Война завершится в 2025 году или путем мирных переговоров, или в результате поражения одной из сторон, — заявил венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что 2025 год станет переломным как для Украины, так и для мира.

Мы готовы к экономическому взлету после войны. Вместо политики войны вернется политика мира, которая будет способствовать нашим экономическим успехам, — заявил Орбан.

Орбан раскритиковал значительные расходы США и Европы на военную помощь Украине, отметив, что 300 миллиардов евро могли бы быть использованы для:

  • повышение уровня жизни,

  • остановки миграции,

  • создание новой европейской оборонной системы.

Венгерский премьер также упомянул о серьезных потерях Украины, таких как разрушение инфраструктуры, демографические потери и миграцию миллионов украинцев.

Однако Орбан воздержался от критики действий России и ее военных преступлений.

Орбан продолжает оправдывать Трампа

Журналисты поинтересовалась у премьер-министра Венгрии, почему будущий глава Белого дома не смог претворить в жизнь одно из своих главных политических обещаний.

По словам Виктора Орбана, по закону США те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства.

Именно поэтому, мол, Дональд Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопрос мира".

Реалистично, что он начнет действовать в первые 24 часа после вступления в должность, — заявил Орбан.

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