Орбан выдвинул пророссийские прогнозы по завершению войны против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что война в Украине закончится в 2025 году. Кроме того, Орбан заявил, что война закончится путем мирных переговоров, или в результате поражения одной из сторон,

Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очертил два возможных варианта развития событий заключения мирных переговоров между сторонами конфликта и "уничтожения" одной из воюющих сторон.

Война завершится в 2025 году или путем мирных переговоров, или в результате поражения одной из сторон, — заявил венгерский премьер. Поделиться

Орбан подчеркнул, что 2025 год станет переломным как для Украины, так и для мира.

Мы готовы к экономическому взлету после войны. Вместо политики войны вернется политика мира, которая будет способствовать нашим экономическим успехам, — заявил Орбан. Поделиться

Орбан раскритиковал значительные расходы США и Европы на военную помощь Украине, отметив, что 300 миллиардов евро могли бы быть использованы для:

повышение уровня жизни,

остановки миграции,

создание новой европейской оборонной системы.

Венгерский премьер также упомянул о серьезных потерях Украины, таких как разрушение инфраструктуры, демографические потери и миграцию миллионов украинцев.

Однако Орбан воздержался от критики действий России и ее военных преступлений.

Орбан продолжает оправдывать Трампа

Журналисты поинтересовалась у премьер-министра Венгрии, почему будущий глава Белого дома не смог претворить в жизнь одно из своих главных политических обещаний.

По словам Виктора Орбана, по закону США те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства.

Именно поэтому, мол, Дональд Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопрос мира".