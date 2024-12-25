Чи здатна російська армія форсувати Дніпро під Херсоном — відповідь ЗСУ

Російські окупаційні війська не мають на цей момент часу достатньої кількості сил та засобів для форсування Дніпра в Херсонській області.

Чи зможуть окупанти форсувати Дніпро під Херсоном

Про це в телефірі говорив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Щоб наступати на Херсон, необхідно форсувати таку велику водну перешкоду, як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил і засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки сховати дуже важко. Наразі наша розвідка не виявила і не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних сил і засобів, щоб проводити форсування Дніпра. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

Речник поінформував, що наразі окупанти проводять приблизно від п'яти до семи штурмових форсувальних дій, які більше схожі на розвідувально-пошукові дії.

Як виглядає цей штурм? Це два-три човни, там п'ять-сім людей намагаються висадитись на нашому березі або більше на острівній зоні, зокрема, на острів Козацький, провести там штурмові дії та вибити звідти наших захисників. Поширити

Волошин підкреслив, що майже вся острівна зона Дніпра знаходиться під вогневим контролем Сил оборони України, тому успіхів ворог не має. Також, на його думку, ці розвідувально-пошукові дії нагадують розвідку боєм задля виявлення вогневих засобів, особливостей оборони, перешкод та загороджень.

Росіяни активно штурмують два острови під Херсоном

Російські війська на південному напрямку продовжують спроби висадитись на острів Козацький, останнім часом активізувались і на острові Великий Потьомкінський.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Ситуація на островах без змін. Ворог щодня продовжує проводити розвідувально-пошукові дії, «промацує» нашу оборону, наші вогневі засоби. Найактивніше він їх проводить на острові Козацький і останнім часом активізувався на острові Великий Потьомкін.

За його словами, ворог завдає ударів дронами, застосовує армійську і штурмову авіації, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами. Крім того, користуючись метеоумовами, російські війська намагаються непомітно проводити штурмові дії, однак, за словами речника, Сили оборони мають достатньо засобів, щоб виявляти ворога.