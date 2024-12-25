Способна ли российская армия форсировать Днепр под Херсоном — ответ ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Способна ли российская армия форсировать Днепр под Херсоном — ответ ВСУ

Форсирование
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупационные войска не имеют в настоящее время достаточного количества сил и средств для форсирования Днепра в Херсонской области.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска пока не могут успешно форсировать Днепр в Херсонской области из-за недостатка сил и средств.
  • Силам обороны Украины удается эффективно отражать попытки российских войск высадиться на островах Херсона благодаря огневому контролю.
  • Российские войска активизировались на островах под Херсоном, однако их попытки безуспешны из-за успешной обороны Сил обороны Украины.
  • Спикер Владислав Волошин сообщил о попытках оккупантов высадиться на островах Казацкий и Большой Потемкинский, но силы обороны Украины успешно отражают атаки.
  • Российские войска, используя дроны и авиацию, активно штурмуют острова, но не имеют успеха из-за противодействия украинских военных.

Смогут ли оккупанты форсировать Днепр под Херсоном

Об этом в телефире говорил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Чтобы наступать на Херсон, необходимо форсировать такое большое водное препятствие, как Днепр. Чтобы ее форсировать, необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень тяжело. Пока наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств, чтобы проводить форсирование Днепра.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

Спикер проинформировал, что сейчас оккупанты проводят примерно от пяти до семи штурмовых форсирующих действий, которые больше похожи на разведывательно-поисковые действия.

Как выглядит этот штурм? Это две-три лодки, там пять-семь человек пытаются высадиться на нашем берегу или больше на островной зоне, в частности, на остров Казацкий, провести там штурмовые действия и выбить оттуда наших защитников.

Волошин подчеркнул, что почти вся островная зона Днепра находится под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому успехов враг не имеет. Также, по его мнению, разведывательно-розыскные действия напоминают разведку боем для выявления огневых средств, особенностей обороны, препятствий и заграждений.

Россияне активно штурмуют два острова под Херсоном

Российские войска на южном направлении продолжают попытки высадиться на остров Казацкий, в последнее время активизировались и на острове Большой Потёмкинский.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Ситуация на островах по-прежнему. Враг ежедневно продолжает проводить разведывательно-поисковые действия, прощупывает нашу оборону, наши огневые средства. Активнее всего он их проводит на острове Казацкий и в последнее время активизировался на острове Большой Потемкин.

По его словам, враг наносит удары дронами, применяет армейскую и штурмовую авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, пользуясь метеоусловиями, российские войска пытаются незаметно проводить штурмовые действия, однако, по словам спикера, Силы обороны обладают достаточными средствами, чтобы обнаруживать врага.

Каждый день враг теряет и людей, и плавсредства. Ни одна из попыток врага закрепиться на островах за несколько месяцев не имела успеха. Думаю, враг все еще готовится к проведению каких-либо действий малыми группами пехоты.

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