Способна ли российская армия форсировать Днепр под Херсоном — ответ ВСУ

Российские оккупационные войска не имеют в настоящее время достаточного количества сил и средств для форсирования Днепра в Херсонской области.

Смогут ли оккупанты форсировать Днепр под Херсоном

Об этом в телефире говорил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Чтобы наступать на Херсон, необходимо форсировать такое большое водное препятствие, как Днепр. Чтобы ее форсировать, необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень тяжело. Пока наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств, чтобы проводить форсирование Днепра. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Спикер проинформировал, что сейчас оккупанты проводят примерно от пяти до семи штурмовых форсирующих действий, которые больше похожи на разведывательно-поисковые действия.

Как выглядит этот штурм? Это две-три лодки, там пять-семь человек пытаются высадиться на нашем берегу или больше на островной зоне, в частности, на остров Казацкий, провести там штурмовые действия и выбить оттуда наших защитников. Поделиться

Волошин подчеркнул, что почти вся островная зона Днепра находится под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому успехов враг не имеет. Также, по его мнению, разведывательно-розыскные действия напоминают разведку боем для выявления огневых средств, особенностей обороны, препятствий и заграждений.

Россияне активно штурмуют два острова под Херсоном

Российские войска на южном направлении продолжают попытки высадиться на остров Казацкий, в последнее время активизировались и на острове Большой Потёмкинский.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Ситуация на островах по-прежнему. Враг ежедневно продолжает проводить разведывательно-поисковые действия, прощупывает нашу оборону, наши огневые средства. Активнее всего он их проводит на острове Казацкий и в последнее время активизировался на острове Большой Потемкин.

По его словам, враг наносит удары дронами, применяет армейскую и штурмовую авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, пользуясь метеоусловиями, российские войска пытаются незаметно проводить штурмовые действия, однако, по словам спикера, Силы обороны обладают достаточными средствами, чтобы обнаруживать врага.