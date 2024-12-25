Способна ли российская армия форсировать Днепр под Херсоном — ответ ВСУ

Российские оккупационные войска не имеют в настоящее время достаточного количества сил и средств для форсирования Днепра в Херсонской области.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска пока не могут успешно форсировать Днепр в Херсонской области из-за недостатка сил и средств.
- Силам обороны Украины удается эффективно отражать попытки российских войск высадиться на островах Херсона благодаря огневому контролю.
- Российские войска активизировались на островах под Херсоном, однако их попытки безуспешны из-за успешной обороны Сил обороны Украины.
- Спикер Владислав Волошин сообщил о попытках оккупантов высадиться на островах Казацкий и Большой Потемкинский, но силы обороны Украины успешно отражают атаки.
- Российские войска, используя дроны и авиацию, активно штурмуют острова, но не имеют успеха из-за противодействия украинских военных.
Смогут ли оккупанты форсировать Днепр под Херсоном
Об этом в телефире говорил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Спикер проинформировал, что сейчас оккупанты проводят примерно от пяти до семи штурмовых форсирующих действий, которые больше похожи на разведывательно-поисковые действия.
Волошин подчеркнул, что почти вся островная зона Днепра находится под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому успехов враг не имеет. Также, по его мнению, разведывательно-розыскные действия напоминают разведку боем для выявления огневых средств, особенностей обороны, препятствий и заграждений.
Россияне активно штурмуют два острова под Херсоном
Российские войска на южном направлении продолжают попытки высадиться на остров Казацкий, в последнее время активизировались и на острове Большой Потёмкинский.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Ситуация на островах по-прежнему. Враг ежедневно продолжает проводить разведывательно-поисковые действия, прощупывает нашу оборону, наши огневые средства. Активнее всего он их проводит на острове Казацкий и в последнее время активизировался на острове Большой Потемкин.
По его словам, враг наносит удары дронами, применяет армейскую и штурмовую авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, пользуясь метеоусловиями, российские войска пытаются незаметно проводить штурмовые действия, однако, по словам спикера, Силы обороны обладают достаточными средствами, чтобы обнаруживать врага.
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