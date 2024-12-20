Россия обстреляла утром Херсон тысячей снарядов — что известно о последствиях атаки

20 декабря утром российские войска выпустили по Херсону около тысячи снарядов, в городе были повреждены образовательные и медицинские учреждения, железнодорожный вокзал, частные и многоэтажные дома.
Главные тезисы
- Российские войска выпустили около тысячи снарядов по Херсону, повреждены жилые дома и инфраструктура города.
- В результате обстрела пострадали образовательные и медицинские учреждения, а также транспортные средства и железнодорожный вокзал.
- Более десяти мирных жителей ранены, двое из них погибли, один человек в крайне тяжелом состоянии.
- Вражеский обстрел Херсона продолжался около часа, нанеся значительный урон жилым домам и инфраструктуре города.
Херсон было обстреляно 1000 российских снарядов за 40 минут
Об этом в телеэфире сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, в результате обстрела поврежден железнодорожный вокзал, более 30 многоэтажных домов и около 15 частных, админздания полиции, образовательные, медицинские заведения, много транспортных средств, гаражи, хозяйственные сооружения.
Прокудин проинформировал, что раненые — взрывные травмы, осколочные ранения, контузии.
Один человек находится в очень тяжелом состоянии. Пострадавшие — в больницах, получают медпомощь.
Россия массированно атаковала Херсон
Враг нанес комбинированный удар по Херсону и окрестным населенным пунктам, полиция фиксирует последствия обстрелов.
По состоянию на 12 часов дня в результате удара только в областном центре поврежден 31 многоэтажный и 16 частных домов, два транспортных средства, два детских сада, хозяйственные постройки, гаражи, админздание полиции, железнодорожный вокзал, медицинское учреждение, школу.
В настоящее время установлены 12 пострадавших: 53-летний и 75-летний мужчины погибли, еще 10 гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести.
На месте происшествия задействованы все профильные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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