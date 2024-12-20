Россия обстреляла утром Херсон тысячей снарядов — что известно о последствиях атаки

20 декабря утром российские войска выпустили по Херсону около тысячи снарядов, в городе были повреждены образовательные и медицинские учреждения, железнодорожный вокзал, частные и многоэтажные дома.

Херсон было обстреляно 1000 российских снарядов за 40 минут

Об этом в телеэфире сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

С пяти утра где-то за 40 минут около тысячи снарядов упало только на Херсон. Враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную, критическую инфраструктуру, прилеты были во всех районах областного центра. Александр Прокудин Начальник Херсонской ОВА

По его словам, в результате обстрела поврежден железнодорожный вокзал, более 30 многоэтажных домов и около 15 частных, админздания полиции, образовательные, медицинские заведения, много транспортных средств, гаражи, хозяйственные сооружения.

Херсон после атаки РФ

Прокудин проинформировал, что раненые — взрывные травмы, осколочные ранения, контузии.

Один человек находится в очень тяжелом состоянии. Пострадавшие — в больницах, получают медпомощь.

Херсон после атаки РФ

Россия массированно атаковала Херсон

Враг нанес комбинированный удар по Херсону и окрестным населенным пунктам, полиция фиксирует последствия обстрелов.

Комбинированный обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня продолжался около часа, взрывы раздавались во всех районах Херсона. Поделиться

По состоянию на 12 часов дня в результате удара только в областном центре поврежден 31 многоэтажный и 16 частных домов, два транспортных средства, два детских сада, хозяйственные постройки, гаражи, админздание полиции, железнодорожный вокзал, медицинское учреждение, школу.

В настоящее время установлены 12 пострадавших: 53-летний и 75-летний мужчины погибли, еще 10 гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести.

На месте происшествия задействованы все профильные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются.