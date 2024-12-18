Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне — есть погибший и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне — есть погибший и раненый

Роман Мрочко
Пожар
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18 декабря в результате атаки российским беспилотником Корабельного района Херсона погиб мужчина и еще один получил ранения.

Главные тезисы

  • Атака российским дроном в Херсоне привела к гибели одного человека и ранению другого.
  • Трагедия произошла в Корабельном районе города, когда беспилотник сбросил взрывчатку на гражданское авто.
  • Этот инцидент стал очередным примером агрессивных действий российских оккупантов на украинской территории.

Дрон РФ атаковал авто в Херсоне

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

Около 17:00 в Корабельном районе враг сбросил взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. К сожалению, один из пассажиров погиб на месте. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, 46-летний мужчина доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, обломочными ранениями лица, рук, ног и туловища.

Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданское авто под Херсоном

В пригороде Херсона российские военные атаковали с дрона гражданское авто, в результате чего два человека, находившиеся в нем, получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

В пригороде Херсона российские оккупанты около 8:30 атаковали с дрона автомобили. Два человека, находившиеся в ней, получили телесные повреждения.

Он отметил, что пострадавшие госпитализированы.

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