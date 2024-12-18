Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне — есть погибший и раненый

18 декабря в результате атаки российским беспилотником Корабельного района Херсона погиб мужчина и еще один получил ранения.
Главные тезисы
- Атака российским дроном в Херсоне привела к гибели одного человека и ранению другого.
- Трагедия произошла в Корабельном районе города, когда беспилотник сбросил взрывчатку на гражданское авто.
- Этот инцидент стал очередным примером агрессивных действий российских оккупантов на украинской территории.
Дрон РФ атаковал авто в Херсоне
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
Около 17:00 в Корабельном районе враг сбросил взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. К сожалению, один из пассажиров погиб на месте. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Кроме того, 46-летний мужчина доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, обломочными ранениями лица, рук, ног и туловища.
Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданское авто под Херсоном
В пригороде Херсона российские военные атаковали с дрона гражданское авто, в результате чего два человека, находившиеся в нем, получили ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Он отметил, что пострадавшие госпитализированы.
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