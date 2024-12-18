Російський дрон атакував автівку у Херсоні — є загиблий та поранений

18 грудня внаслідок атаки російським безпілотником Корабельного району Херсона загинув чоловік та ще один дістав поранення.
Головні тези:
- У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто, в результаті чого загинув один чоловік та ще одна людина отримала серйозні поранення.
- Атака сталася в Корабельному районі міста, коли ворог скинув вибухівку із безпілотника на автомобіль громадян.
- Атака російського дрона у Херсоні є ще одним прикладом агресивних дій окупантів на українській території, що призводить до трагічних наслідків для мирного населення.
Дрон РФ атакував авто в Херсоні
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Близько 17:00 у Корабельному районі ворог скинув вибухівку із дрона на цивільний автомобіль. На жаль, один із пасажирів загинув на місці. Він дістав травми, несумісні з життям.
Окрім того, 46-річного чоловіка доправили до лікарні із мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями обличчя, рук, ніг і тулуба.
Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто під Херсоном
У передмісті Херсона російські військові атакували з дрона цивільне авто, внаслідок чого двоє людей, які були в ньому, зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він зазначив, що постраждалих госпіталізували.
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