Російський дрон атакував автівку у Херсоні — є загиблий та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував автівку у Херсоні — є загиблий та поранений

Роман Мрочко
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18 грудня внаслідок атаки російським безпілотником Корабельного району Херсона загинув чоловік та ще один дістав поранення.

Головні тези:

  • У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто, в результаті чого загинув один чоловік та ще одна людина отримала серйозні поранення.
  • Атака сталася в Корабельному районі міста, коли ворог скинув вибухівку із безпілотника на автомобіль громадян.
  • Атака російського дрона у Херсоні є ще одним прикладом агресивних дій окупантів на українській території, що призводить до трагічних наслідків для мирного населення.

Дрон РФ атакував авто в Херсоні

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 17:00 у Корабельному районі ворог скинув вибухівку із дрона на цивільний автомобіль. На жаль, один із пасажирів загинув на місці. Він дістав травми, несумісні з життям.

Окрім того, 46-річного чоловіка доправили до лікарні із мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями обличчя, рук, ніг і тулуба.

Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто під Херсоном

У передмісті Херсона російські військові атакували з дрона цивільне авто, внаслідок чого двоє людей, які були в ньому, зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У передмісті Херсона російські окупанти близько 8:30 атакували з дрона автівку. Двоє людей, які перебували в ній, отримали тілесні ушкодження. У 50-річної жінки та 51-річного чоловіка — контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення.

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували.

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Україна
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