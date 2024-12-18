Російський дрон атакував автівку у Херсоні — є загиблий та поранений

18 грудня внаслідок атаки російським безпілотником Корабельного району Херсона загинув чоловік та ще один дістав поранення.

Дрон РФ атакував авто в Херсоні

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 17:00 у Корабельному районі ворог скинув вибухівку із дрона на цивільний автомобіль. На жаль, один із пасажирів загинув на місці. Він дістав травми, несумісні з життям.

Окрім того, 46-річного чоловіка доправили до лікарні із мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями обличчя, рук, ніг і тулуба.

Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто під Херсоном

У передмісті Херсона російські військові атакували з дрона цивільне авто, внаслідок чого двоє людей, які були в ньому, зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У передмісті Херсона російські окупанти близько 8:30 атакували з дрона автівку. Двоє людей, які перебували в ній, отримали тілесні ушкодження. У 50-річної жінки та 51-річного чоловіка — контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Поширити

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували.