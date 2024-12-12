Армія РФ атакувала дроном Херсон — загинув чоловік

Що відомо про атаку РФ по Херсону

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА.

Внаслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста поранення, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік. Поширити

РФ атакує цивільних у Херсоні для навчання своїх операторів дронів

Як розповів виданню, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Росія перетворила регіон на тренувальний майданчик для операторів безпілотників.

До Херсона було перекинуто частину найкращих підрозділів операторів БПЛА, які з іншого берега Дніпра запускають передові моделі дронів. Це дозволяє відпрацьовувати бойові прийоми та тренувати нових операторів.

Російські військові та провоєнні Telegram-канали поширюють десятки відео атак дронів на цивільні об’єкти.

Розслідувачі Eyes on Russia (британського Центру інформаційної стійкості) з’ясували, що більшість цих атак були спрямовані на транспортні засоби, які важко відтворити у навчальному середовищі.

Найбільша кількість атак дронами відбулася у вересні — 2 748 ударів, під час яких 155 людей отримали поранення. Жовтень став місяцем із найбільшою кількістю загиблих — 12 осіб. Російські дрони найчастіше атакували військові автомобілі, карети швидкої допомоги, поліцейські машини, гуманітарні конвої та об’єкти інфраструктури, включно з ринками, кафе, заправками та центрами допомоги.

Зазначається, що через постійні атаки дедалі більше цивільних виїжджають із Херсонщини.

До повномасштабного вторгнення в регіоні проживало близько мільйона осіб, нині залишилося лише 158 тисяч. У самому Херсоні чисельність населення скоротилася з 250 тисяч до 60 тисяч.

Місцеві жителі живуть у постійному страху. Для захисту багато хто носить із собою детектори, які сповіщають про наближення дронів, або уникає виходити на вулицю вдень, щоб знизити ризик виявлення.