РФ атакувала дроном громадський транспорт у Херсоні — загинуло 3 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала дроном громадський транспорт у Херсоні — загинуло 3 людей

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
РФ атакувала дроном громадський транспорт у Херсоні — загинуло 3 людей
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Росія другий день поспіль завдає ударів по громадському транспорту в Херсоні. Внаслідок обстрілу 1 грудня загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські війська здійснюють атаки на громадський транспорт у Херсоні за допомогою безпілотників.
  • За останні два дні загинули троє мирних жителів, а багато інших отримали поранення внаслідок обстрілу.
  • Серед постраждалих є жінки та чоловіки різного віку, які були доставлені до лікарень для надання медичної допомоги.
  • Населення Херсона опинилося під загрозою через безпілотні атаки російських військ, що призвели до загибелі та поранень громадян.

Росія вкотре обстріляла Херсон

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 8:15 російські військові атакували громадський транспорт у Дніпровському районі за допомогою безпілотника.

Попередньо підтверджено, що внаслідок атаки загинули троє мирних жителів.

Ще семеро херсонців отримали поранення. Усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Деталі наразі уточнюються, — додав очільник ОВА.

Кількість поранених зросла до восьми. Ще одну жінку направили в лікарню з мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки.

Російські військові тероризують херсонців дронами

Внаслідок атаки російських безпілотників у Дніпровському районі Херсона 30 листопада загинуло двоє людей, десятки дістали поранень.

46-річний чоловік дістав важкі поранення. Від отриманих травм він загинув на місці.

О 17:24 Прокудін написав, що стало відомо про ще одну загиблу, яка потрапила під удар ворожого дрона у Дніпровському районі. Смертельні поранення дістала 48-річна жінка. Близько 12.00 окупанти вкотре атакували з безпілотника Дніпровський район.

Мінно-вибухову травму та уламкові поранення при цьому отримав 49-річний чоловік.

Перед цим Херсонська ОВА повідомляла, що у суботу близько восьмої години ранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на цивільних у Дніпровському районі Херсона.

Вибухові травми та контузії отримали троє людей: 50-річна жінка та чоловіки, 46 і 52 років.

Також до лікарні доправлено ще 4 поранених, які потрапили під атаку ворожого дрона у Дніпровському районі близько 8.00.Троє жінок 62, 53 і 35 років та 58-річний чоловік отримали вибухову травму та уламкові поранення.

Також внаслідок обстрілу о 8.00 мінно-вибухову травму, уламкові поранення та ампутацію гомілки отримав 73-річний чоловік.

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