Росія атакує Херсон дронами — двоє загиблих та дев'ятеро поранених за день

Внаслідок атаки російських безпілотників у Дніпровському районі Херсона 30 листопада загинуло двоє людей, десятки дістали поранень.
Головні тези:
- Російські війська здійснюють атаки на Херсон дронами, спричиняючи смерть та поранення серед мирного населення.
- 30 листопада двоє людей загинули, а дев'ятеро отримали поранення внаслідок атак російськими дронами у Херсоні.
- Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, підтвердив факти атак і закликав до міжнародної реакції на агресію Росії у регіоні.
Російські військові тероризують херсонців дронами
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
О 16:05 Прокудін повідомив, що внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі загинув херсонець.
О 17:24 Прокудін написав, що стало відомо про ще одну загиблу, яка потрапила під удар ворожого дрона у Дніпровському районі. Смертельні поранення дістала 48-річна жінка.
Близько 12.00 окупанти вкотре атакували з безпілотника Дніпровський район.
Перед цим Херсонська ОВА повідомляла, що у суботу близько восьмої години ранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на цивільних у Дніпровському районі Херсона.
Вибухові травми та контузії отримали троє людей: 50-річна жінка та чоловіки, 46 і 52 років.
Також до лікарні доправлено ще 4 поранених, які потрапили під атаку ворожого дрона у Дніпровському районі близько 8.00.
Також внаслідок обстрілу о 8.00 мінно-вибухову травму, уламкові поранення та ампутацію гомілки отримав 73-річний чоловік.
Окупанти обстріляли транспортну зупинку у передмісті Херсона
Російські військові вдарили по зупинці в Антонівці, що за кілька кілометрів від Херсона, є загиблі та поранена.
За даними слідства, 30 листопада близько 11:15 російські військові атакували одну із зупинок у селищі Антонівка.