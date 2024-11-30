Росія атакує Херсон дронами — двоє загиблих та дев'ятеро поранених за день
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакує Херсон дронами — двоє загиблих та дев'ятеро поранених за день

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Дрон

Внаслідок атаки російських безпілотників у Дніпровському районі Херсона 30 листопада загинуло двоє людей, десятки дістали поранень.

Головні тези:

  • Російські війська здійснюють атаки на Херсон дронами, спричиняючи смерть та поранення серед мирного населення.
  • 30 листопада двоє людей загинули, а дев'ятеро отримали поранення внаслідок атак російськими дронами у Херсоні.
  • Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, підтвердив факти атак і закликав до міжнародної реакції на агресію Росії у регіоні.

Російські військові тероризують херсонців дронами

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

О 16:05 Прокудін повідомив, що внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі загинув херсонець.

46-річний чоловік дістав важкі поранення. Від отриманих травм він загинув на місці.

О 17:24 Прокудін написав, що стало відомо про ще одну загиблу, яка потрапила під удар ворожого дрона у Дніпровському районі. Смертельні поранення дістала 48-річна жінка.

Близько 12.00 окупанти вкотре атакували з безпілотника Дніпровський район.

Мінно-вибухову травму та уламкові поранення при цьому отримав 49-річний чоловік.

Перед цим Херсонська ОВА повідомляла, що у суботу близько восьмої години ранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на цивільних у Дніпровському районі Херсона.

Вибухові травми та контузії отримали троє людей: 50-річна жінка та чоловіки, 46 і 52 років.

Також до лікарні доправлено ще 4 поранених, які потрапили під атаку ворожого дрона у Дніпровському районі близько 8.00.

Троє жінок 62, 53 і 35 років та 58-річний чоловік отримали вибухову травму та уламкові поранення.

Також внаслідок обстрілу о 8.00 мінно-вибухову травму, уламкові поранення та ампутацію гомілки отримав 73-річний чоловік.

Окупанти обстріляли транспортну зупинку у передмісті Херсона

Російські військові вдарили по зупинці в Антонівці, що за кілька кілометрів від Херсона, є загиблі та поранена.

За даними слідства, 30 листопада близько 11:15 російські військові атакували одну із зупинок у селищі Антонівка.

Внаслідок артобстрілу загинули чоловік та жінка, ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована.

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