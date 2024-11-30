Россия атакует Херсон дронами — двое погибших и девять раненых за день
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атакует Херсон дронами — двое погибших и девять раненых за день

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Дрон
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В результате атаки российских беспилотников в Днепровском районе Херсона 30 ноября погибли два человека, десятки получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские дроны атакуют Херсон, приводя к гибели людей и ранениям среди мирного населения.
  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факты атак и призвал к международной реакции на агрессию России.
  • Оккупанты использовали беспилотники для атак на гражданских в Херсоне, что привело к серьезным ранениям и смерти жителей.

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Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В 16:05 Прокудин сообщил, что в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе погиб херсонец.

46-летний мужчина получил тяжелые ранения. От полученных травм погиб на месте.

В 17:24 Прокудин написал, что стало известно еще об одной погибшей, которая попала под удар вражеского дрона в Днепровском районе. Смертельные ранения получила 48-летняя женщина.

Около 12.00 оккупанты в очередной раз атаковали из беспилотника Днепровский район.

Минно-взрывную травму и обломочные ранения при этом получил 49-летний мужчина.

Перед этим Херсонская ОВА сообщала, что в субботу около восьми утра оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Днепровском районе Херсона.

Взрывные травмы и контузии получили три человека: 50-летняя женщина и мужчины, 46 и 52 лет.

Также в больницу доставлены еще 4 раненых, попавших под атаку вражеского дрона в Днепровском районе около 8.00.

Три женщины 62, 53 и 35 лет и 58-летний мужчина получили взрывную травму и обломочные ранения.

Также в результате обстрела в 8.00 минно-взрывную травму, обломочные ранения и ампутацию голени получил 73-летний мужчина.

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Российские военные ударили по остановке в Антоновке, что в нескольких километрах от Херсона, погибли и ранены.

По данным следствия, 30 ноября около 11:15 российские военные атаковали одну из остановок в поселке Антоновка.

В результате артобстрела погибли мужчина и женщина, еще одна гражданская получила ранения и была госпитализирована.

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