Россия атакует Херсон дронами — двое погибших и девять раненых за день

В результате атаки российских беспилотников в Днепровском районе Херсона 30 ноября погибли два человека, десятки получили ранения.
Главные тезисы
- Российские дроны атакуют Херсон, приводя к гибели людей и ранениям среди мирного населения.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факты атак и призвал к международной реакции на агрессию России.
- Оккупанты использовали беспилотники для атак на гражданских в Херсоне, что привело к серьезным ранениям и смерти жителей.
Российские военные терроризируют херсонцев дронами
Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В 16:05 Прокудин сообщил, что в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе погиб херсонец.
В 17:24 Прокудин написал, что стало известно еще об одной погибшей, которая попала под удар вражеского дрона в Днепровском районе. Смертельные ранения получила 48-летняя женщина.
Около 12.00 оккупанты в очередной раз атаковали из беспилотника Днепровский район.
Перед этим Херсонская ОВА сообщала, что в субботу около восьми утра оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Днепровском районе Херсона.
Взрывные травмы и контузии получили три человека: 50-летняя женщина и мужчины, 46 и 52 лет.
Также в больницу доставлены еще 4 раненых, попавших под атаку вражеского дрона в Днепровском районе около 8.00.
Также в результате обстрела в 8.00 минно-взрывную травму, обломочные ранения и ампутацию голени получил 73-летний мужчина.
Оккупанты обстреляли транспортную остановку в пригороде Херсона
Российские военные ударили по остановке в Антоновке, что в нескольких километрах от Херсона, погибли и ранены.
По данным следствия, 30 ноября около 11:15 российские военные атаковали одну из остановок в поселке Антоновка.