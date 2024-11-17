У Херсоні загинули двоє людей внаслідок атаки РФ по автівці

Російські окупанти 17 листопада з дрона атакували автівку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
Головні тези:
- Російські окупанти вбивають цивільне населення Херсона через обстріли та атаки за допомогою дронів.
- Окупанти продовжують "полювати" на мирних жителів Херсонщини з безпілотників.
Росія вкотре вбила цивільних у Херсоні
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, загинули чоловік 58 років та жінка 51 рік.
Ще двоє поранених — чоловіки 37 та 39 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі вони у лікарні.
Окрім цього, під ворожий обстріл у Корабельному районі Херсона потрапив автобус, який обслуговує 20-й маршрут.
Уламками пошкоджено скло, водій з пасажирами не постраждали.
Пізніше до лікарів звернулась 67-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсона близько 14.30. Лікарі діагностували мінно-вибухову травму.
Російські військові дроном атакували автобус під Херсоном
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Окупанти продовжують "полювати" на мирних жителів Херсонщини з безпілотників. Близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них — вибухові травми й контузії.
За інформацією ОВА, 41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя, у 19-річного хлопця поранення руки.
Пізніше стало відомо, що через дронову атаку на Херсонщині постраждав ще один чоловік.
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