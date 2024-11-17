У Херсоні загинули двоє людей внаслідок атаки РФ по автівці
Категорія
Україна
Дата публікації

У Херсоні загинули двоє людей внаслідок атаки РФ по автівці

Роман Мрочко
У Херсоні загинули двоє людей внаслідок атаки РФ по автівці

Російські окупанти 17 листопада з дрона атакували автівку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Головні тези:

  • Російські окупанти вбивають цивільне населення Херсона через обстріли та атаки за допомогою дронів.
  • Окупанти продовжують "полювати" на мирних жителів Херсонщини з безпілотників.

Росія вкотре вбила цивільних у Херсоні

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, загинули чоловік 58 років та жінка 51 рік.

Ще двоє поранених — чоловіки 37 та 39 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі вони у лікарні.

Окрім цього, під ворожий обстріл у Корабельному районі Херсона потрапив автобус, який обслуговує 20-й маршрут.

Уламками пошкоджено скло, водій з пасажирами не постраждали.

Пізніше до лікарів звернулась 67-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсона близько 14.30. Лікарі діагностували мінно-вибухову травму.

Російські військові дроном атакували автобус під Херсоном

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Окупанти продовжують "полювати" на мирних жителів Херсонщини з безпілотників. Близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них — вибухові травми й контузії.

За інформацією ОВА, 41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя, у 19-річного хлопця поранення руки.

Атака дрона на авто у Херсоні

Пізніше стало відомо, що через дронову атаку на Херсонщині постраждав ще один чоловік.

Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Нині лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

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