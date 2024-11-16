Російський дрон атакував автобус під Херсоном — двоє поранених

Російська армія ввечері 16 листопада атакувала дроном автобус у селищі Комишани Херсонської громади, внаслідок чого поранені двоє чоловіків.
Головні тези:
- Російський дрон здійснив напад на автобус у селищі Комишани Херсонської громади, поранивши двох чоловіків.
- Окупанти продовжують атакувати мирних жителів Херсонщини за допомогою безпілотників.
- Подія підкреслює загострення ситуації в регіоні та криваві наслідки російської військової агресії.
Російські військові дроном атакували автобус під Херсоном
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Окупанти продовжують "полювати" на мирних жителів Херсонщини з безпілотників. Близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них — вибухові травми й контузії.
За інформацією ОВА, 41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя, у 19-річного хлопця поранення руки.
Потерпілим надають допомогу медики.
Пізніше стало відомо, що через дронову атаку на Херсонщині постраждав ще один чоловік.
Окупанти скинули боєприпас з дрона на авто у Херсоні
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про пораненого вдень 16 листопада.
З опіками та ранами до однієї з херсонських лікарень доправлено 43-річного чоловіка. Його автівку атакував ворожий дрон у Дніпровському районі міста після 14.00. Наразі медики дообстежують потерпілого.
У Херсонській ОВА також повідомляють, що внаслідок удару автомобіль загорівся.
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