Російський дрон атакував автобус під Херсоном — двоє поранених

Російська армія ввечері 16 листопада атакувала дроном автобус у селищі Комишани Херсонської громади, внаслідок чого поранені двоє чоловіків.

Російські військові дроном атакували автобус під Херсоном

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Окупанти продовжують "полювати" на мирних жителів Херсонщини з безпілотників. Близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них — вибухові травми й контузії.

За інформацією ОВА, 41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя, у 19-річного хлопця поранення руки.

Потерпілим надають допомогу медики.

Пізніше стало відомо, що через дронову атаку на Херсонщині постраждав ще один чоловік.

Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Нині лікарі надають йому всю необхідну допомогу. Поширити

Атака дрона на авто у Херсоні

Окупанти скинули боєприпас з дрона на авто у Херсоні

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про пораненого вдень 16 листопада.

З опіками та ранами до однієї з херсонських лікарень доправлено 43-річного чоловіка. Його автівку атакував ворожий дрон у Дніпровському районі міста після 14.00. Наразі медики дообстежують потерпілого.

У Херсонській ОВА також повідомляють, що внаслідок удару автомобіль загорівся.