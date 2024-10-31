Армія РФ дроном атакувала цивільне авто на Херсонщині — четверо поранених

Кількість постраждалих внаслідок удару ворожого безпілотника по цивільному автомобілю на Херсонщині зросла до чотирьох. Так, до медиків за допомогою звернулися ще двоє чоловіків.
Головні тези:
- Четверо цивільних осіб отримали поранення внаслідок атаки дрона РФ на автомобіль на Херсонщині.
- Подія сталася в Білозерській громаді.
- Необхідну медичну допомогу постраждалим надали на місці, їх було госпіталізовано.
Російські військові скинули вибухівку з дрона на авто на Білозерщині
Ще двоє людей постраждали через атаку цивільного авто з ворожого безпілотника у Білозерській громаді. Чоловіки, 31 та 32 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
В обласній адміністрації зазначили, що лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Раніше стало відомо, що окупанти здійснили атаку на автомобіль.
Як зазначається, через ворожий удар 27-річний чоловік зазнав вибухової травми, контузії, уламкових поранень голови, грудної клітки та ніг. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
Згодом Херсонська ОВА повідомила про поранення ще одного чоловіка.
Росія обстріляла з артилерії Станіслав
Ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Внаслідок атаки постраждала 69-річна місцева жителька. У неї — вибухова травма і контузія.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначають, що медики надали постраждалій допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок обстрілу села.
Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок удару по Станіславу також загинули двоє людей.
На жаль, сьогодні російська армія забрала життя ще двох людей на Херсонщині. Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-