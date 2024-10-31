Армія РФ дроном атакувала цивільне авто на Херсонщині — четверо поранених

Кількість постраждалих внаслідок удару ворожого безпілотника по цивільному автомобілю на Херсонщині зросла до чотирьох. Так, до медиків за допомогою звернулися ще двоє чоловіків.

Російські військові скинули вибухівку з дрона на авто на Білозерщині

Ще двоє людей постраждали через атаку цивільного авто з ворожого безпілотника у Білозерській громаді. Чоловіки, 31 та 32 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

В обласній адміністрації зазначили, що лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Раніше стало відомо, що окупанти здійснили атаку на автомобіль.

Близько 16:00 окупаційні війська атакували з БпЛА цивільну автівку в Білозерській громаді. Поширити

Як зазначається, через ворожий удар 27-річний чоловік зазнав вибухової травми, контузії, уламкових поранень голови, грудної клітки та ніг. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом Херсонська ОВА повідомила про поранення ще одного чоловіка.

Стало відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у Білозерській громаді. До лікарні доставили 32-річного чоловіка, який дістав вибухову травму. Поширити

Росія обстріляла з артилерії Станіслав

Ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Внаслідок атаки постраждала 69-річна місцева жителька. У неї — вибухова травма і контузія.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначають, що медики надали постраждалій допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок обстрілу села.

Чоловік 49 років отримав вибухову травму та контузію. Під час удару потерпілий перебував на вулиці. Від шпиталізації він відмовився, тож лікарі надали йому допомогу на місці. Поширити

Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок удару по Станіславу також загинули двоє людей.