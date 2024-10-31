Армия РФ дроном атаковала гражданское авто на Херсонщине — четверо раненых

Количество пострадавших в результате удара вражеского беспилотника по гражданскому автомобилю в Херсонской области возросло до четырех. Так, к медикам за помощью обратились еще двое мужчин.
Главные тезисы
- В результате атаки вражеского беспилотника на гражданский автомобиль на Херсонщине пострадали четверо человек.
- Мужчины 31 и 32 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.
- Инцидент подчеркивает опасности военных действий и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения в зоне конфликта.
Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на авто на Белозерщине
Еще два человека пострадали из-за атаки гражданского автомобиля из вражеского беспилотника в Белозерской громаде. Мужчины, 31 и 32 лет, получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Ранее стало известно, что оккупанты совершили атаку на автомобиль.
Около 16:00 оккупационные войска атаковали с БпЛА гражданский автомобиль в Белозерской громаде.
Как отмечается, из-за вражеского удара 27-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения головы, грудную клетку и ноги. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Впоследствии Херсонская ОВА сообщила о ранении еще одного мужчины.
Россия обстреляла из артиллерии Станислав
Враг из артиллерии ударил по Станиславу. В результате атаки пострадала 69-летняя местная жительница. У нее взрывная травма и контузия.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Медики оказали пострадавшей помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.
Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате обстрела села.
Позже начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что в результате удара по Станиславу также погибли два человека.
К сожалению, сегодня российская армия унесла жизни еще двух человек в Херсонской области. Около двух часов дня враг из артиллерии ударил по Станиславу. Смертельные ранения получили двое мужчин. Оба погибли на месте. Выражаю искренние соболезнования родным погибших.
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