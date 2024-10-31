Армия РФ дроном атаковала гражданское авто на Херсонщине — четверо раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ дроном атаковала гражданское авто на Херсонщине — четверо раненых

Херсонская ОВА
Дрон
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Количество пострадавших в результате удара вражеского беспилотника по гражданскому автомобилю в Херсонской области возросло до четырех. Так, к медикам за помощью обратились еще двое мужчин.

Главные тезисы

  • В результате атаки вражеского беспилотника на гражданский автомобиль на Херсонщине пострадали четверо человек.
  • Мужчины 31 и 32 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.
  • Инцидент подчеркивает опасности военных действий и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения в зоне конфликта.

Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на авто на Белозерщине

Еще два человека пострадали из-за атаки гражданского автомобиля из вражеского беспилотника в Белозерской громаде. Мужчины, 31 и 32 лет, получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В областной администрации отметили, что врачи оказали пострадавшим необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что оккупанты совершили атаку на автомобиль.

Около 16:00 оккупационные войска атаковали с БпЛА гражданский автомобиль в Белозерской громаде.

Как отмечается, из-за вражеского удара 27-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения головы, грудную клетку и ноги. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила о ранении еще одного мужчины.

Стало известно еще об одном пострадавшем из-за удара российского дрона по автомобилю в Белозерской громаде. В больницу доставили 32-летнего мужчину, который получил взрывную травму.

Россия обстреляла из артиллерии Станислав

Враг из артиллерии ударил по Станиславу. В результате атаки пострадала 69-летняя местная жительница. У нее взрывная травма и контузия.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Медики оказали пострадавшей помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате обстрела села.

Мужчина 49 лет получил взрывную травму и контузию. Во время удара потерпевший находился на улице. От госпитализации он отказался, поэтому врачи оказали ему помощь на месте.

Позже начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что в результате удара по Станиславу также погибли два человека.

К сожалению, сегодня российская армия унесла жизни еще двух человек в Херсонской области. Около двух часов дня враг из артиллерии ударил по Станиславу. Смертельные ранения получили двое мужчин. Оба погибли на месте. Выражаю искренние соболезнования родным погибших.

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