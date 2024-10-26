Армия РФ атаковала из артиллерии Станислав на Херсонщине ― погибло два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала из артиллерии Станислав на Херсонщине ― погибло два человека

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Станислав
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Российские войска днем ​​26 октября ударили из артиллерии по Станиславу, в результате чего два человека погибли, еще двое ранены.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали из артиллерии по населенным пунктам на Херсонщине, приводя к гибели и ранениям мирных жителей.
  • Атака армии РФ привела к травмам и смертям.
  • Херсонская ОВА оказывает помощь пострадавшим и сообщает об ужасных последствиях военного насилия.

Россия обстреляла из артиллерии Станислав

Враг из артиллерии ударил по Станиславу. В результате атаки пострадала 69-летняя местная жительница. У нее взрывная травма и контузия.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что медики оказали пострадавшую помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате обстрела села.

Мужчина 49 лет получил взрывную травму и контузию. Во время удара потерпевший находился на улице. От госпитализации он отказался, поэтому врачи оказали ему помощь на месте.

Позже начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что впоследствии удара РФ по Станиславу погибло двое людей.

К сожалению, сегодня российская армия унесла жизни еще двух человек в Херсонской области. Около двух часов дня враг из артиллерии ударил по Станиславу. Смертельные ранения получили двое мужчин. Оба погибли на месте. Выражаю искренние соболезнования родным погибших.

Российские военные атаковали дроном гражданских херсонцев

Оккупанты атаковали с дрона гражданских в Днепровском районе Херсона. Пострадали три человека.

Взрывные травмы и обломочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет, говорится в сообщении Херсонской ОВА.

В областной администрации отметили, что во время вражеского удара потерпевшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

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