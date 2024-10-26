Армія РФ атакувала з артилерії Станіслав на Херсонщині ― загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала з артилерії Станіслав на Херсонщині ― загинуло двоє людей

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

Російські війська вдень 26 жовтня вдарили з артилерії по Станіславу, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє поранені.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила атаку з артилерії на село на Херсонщині, що призвело до загибелі двох людей та поранення двох інших.
  • В результаті обстрілу одна місцева жителька отримала вибухову травму та контузію, а інший чоловік отримав смертельні поранення.
  • Після удару по Станіславу загинули ще двоє людей, які отримали смертельні поранення на місці.

Росія обстріляла з артилерії Станіслав

Ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Внаслідок атаки постраждала 69-річна місцева жителька. У неї — вибухова травма і контузія.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначають, що медики надали постраждалій допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок обстрілу села.

Чоловік 49 років отримав вибухову травму та контузію. Під час удару потерпілий перебував на вулиці. Від шпиталізації він відмовився, тож лікарі надали йому допомогу на місці.

Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок удару по Станіславу також загинули двоє людей.

На жаль, сьогодні російська армія забрала життя ще двох людей на Херсонщині. Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків. Обидва загинули на місці. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих.

Російські військові атакували дроном цивільних херсонців

Окупанти атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Постраждали троє людей. Вибухові травми та уламкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років, — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

В обласній адміністрації зазначили, що під час ворожого удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

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