Армія РФ атакувала з артилерії Станіслав на Херсонщині ― загинуло двоє людей

Російські війська вдень 26 жовтня вдарили з артилерії по Станіславу, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє поранені.
Головні тези:
- Російська армія здійснила атаку з артилерії на село на Херсонщині, що призвело до загибелі двох людей та поранення двох інших.
- В результаті обстрілу одна місцева жителька отримала вибухову травму та контузію, а інший чоловік отримав смертельні поранення.
- Після удару по Станіславу загинули ще двоє людей, які отримали смертельні поранення на місці.
Росія обстріляла з артилерії Станіслав
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначають, що медики надали постраждалій допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок обстрілу села.
Чоловік 49 років отримав вибухову травму та контузію. Під час удару потерпілий перебував на вулиці. Від шпиталізації він відмовився, тож лікарі надали йому допомогу на місці.
Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок удару по Станіславу також загинули двоє людей.
Російські військові атакували дроном цивільних херсонців
Окупанти атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Постраждали троє людей. Вибухові травми та уламкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років, — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
В обласній адміністрації зазначили, що під час ворожого удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
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