РФ атаковала центр Херсона — погибли 2 человека, еще 4 получили ранения

Российские войска ночью 27 октября обстреляли центр Херсона. В результате обстрела погибли два человека, ранения получили четверо, среди которых 13-летний мальчик.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали центр Херсона, погибли 2 человека, еще 4 ранены, в том числе 13-летний ребенок.
- В Харькове российские оккупанты нанесли авиационный удар по жилому дому, ранены 7 человек, в том числе ребенок.
- Атаки РФ привели к разрушению жилых домов, повреждениям инфраструктуры и гражданским жертвам.
- Органы прокуратуры сообщают о массированных обстрелах и авиаударах в разных районах, что вызвало панику среди местных жителей.
- Спасатели и чрезвычайники активно работают на ликвидации последствий атак и оказании помощи пострадавшим.
Что известно об обстреле РФ Херсона
Как сообщает прокуратура, 27 октября около 21:20 оккупанты массированно обстреляли Центральный район Херсона.
В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 50 и 71 год. Ранения получили еще четыре гражданских, среди них 13-летний мальчик.
Также повреждены четыре многоэтажки и частные жилые дома.
Напомним, днем 27 октября российские войска обстреляли центральный район Херсона, попали у почтового отделения, в результате чего один человек погиб и один был ранен.
Также один человек погиб в Днепровском районе и еще один после атаки российского дрона.
РФ атаковала авиабомбами Харьков
Российские оккупанты ночью 28 октября нанесли авиационный удар по жилому дому. В результате атаки были ранены семь человек, среди них есть ребенок.
Указывается, что в результате авиационного удара со стороны российских военных в Харьков были частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажки. Также в здании выбиты окна.
Также чрезвычайники добавили, что к ликвидации последствий вражеского обстрела задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.
Кроме этого оккупанты из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" атаковали город Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадал 21 человек, из них 5 детей.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в Салтовском районе захватчики попали во двор частного дома. Пострадали двое мужчин 63 и 77 лет и 76-летняя женщина, у них стрессовая реакция. Поврежден отель, хозяйственные постройки и жилые дома.
В Шевченковском районе враг также обстрелял частные дома. Ранены 51-летний мужчина и 76-летняя женщина, а 62-летняя женщина получила стрессовую реакцию.
Также по предварительным данным, россияне били по Харькову ФАБ-250 из УМПК из Белгородской области РФ.
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