РФ атакувала центр Херсона — загинуло 2 людей, ще 4 отримали поранення

Що відомо про обстріл РФ Херсона

Як повідомляє прокуратура, 27 жовтня близько 21:20 окупанти масовано обстріляли Центральний район Херсона.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик.

Також пошкоджено чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Нагадаємо, вдень 27 жовтня російські війська обстріляли центральний район Херсона, поцілили біля поштового відділення, у результаті чого одна людина загинула і одна була поранена.

Також одна людина загинула у Дніпровському районі і ще одна — після атаки російського дрона.

РФ атакувала авіабомбами Харків

Російські окупанти вночі 28 жовтня завдали авіаційного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки були поранені сім людей, серед них є дитина.

Вказується, що внаслідок авіаційного удару з боку російських військових у Харкову були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна.

Також надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Окрім цього окупанти з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" атакували місто Чугуєв Харківської області, внаслідок чого постраждала 21 людина, з них 5 дітей.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що у Салтівському районі загарбники влучили у подвір'я приватного будинку. Постраждали двоє чоловіків 63 і 77 років та 76-річна жінка, у них стресова реакція. Пошкоджено готель, господарські споруди та житлові будинки.

У Шевченківському районі ворог також обстріляв приватні будинки. Поранені 51-річний чоловік і 76-річна жінка, а 62-річна жінка отримала стресову реакцію.

Також за попередніми даними, росіяни гатили по Харкову ФАБ-250 з УМПК з Бєлгородської області РФ.