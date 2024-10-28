РФ атакувала центр Херсона — загинуло 2 людей, ще 4 отримали поранення

Російські війська вночі 27 жовтня обстріляли центр Херсона. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, поранення отримали четверо, серед яких 13-річний хлопчик.
Головні тези:
- РФ атакувала центр Херсона, призвівши до загибелі двох осіб та отримання поранень чотирьох цивільних.
- Під обстріл потрапили Центральний район Херсона, де пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
- Також Росія вдарила авіабомбами Харків, поранивши сім людей, в тому числі дитину, та завдаючи шкоди приватним будинкам.
- Унаслідок атаки постраждали мешканці Чугуєва Харківської області, де отримали поранення 21 людина, включаючи дітей.
- Окупанти використовували реактивну систему залпового вогню та авіаційний удар, що призвело до масових руйнувань та постраждань серед цивільного населення.
Що відомо про обстріл РФ Херсона
Як повідомляє прокуратура, 27 жовтня близько 21:20 окупанти масовано обстріляли Центральний район Херсона.
Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик.
Також пошкоджено чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки.
Нагадаємо, вдень 27 жовтня російські війська обстріляли центральний район Херсона, поцілили біля поштового відділення, у результаті чого одна людина загинула і одна була поранена.
Також одна людина загинула у Дніпровському районі і ще одна — після атаки російського дрона.
РФ атакувала авіабомбами Харків
Російські окупанти вночі 28 жовтня завдали авіаційного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки були поранені сім людей, серед них є дитина.
Вказується, що внаслідок авіаційного удару з боку російських військових у Харкову були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна.
Також надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.
Окрім цього окупанти з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" атакували місто Чугуєв Харківської області, внаслідок чого постраждала 21 людина, з них 5 дітей.
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що у Салтівському районі загарбники влучили у подвір'я приватного будинку. Постраждали двоє чоловіків 63 і 77 років та 76-річна жінка, у них стресова реакція. Пошкоджено готель, господарські споруди та житлові будинки.
У Шевченківському районі ворог також обстріляв приватні будинки. Поранені 51-річний чоловік і 76-річна жінка, а 62-річна жінка отримала стресову реакцію.
Також за попередніми даними, росіяни гатили по Харкову ФАБ-250 з УМПК з Бєлгородської області РФ.
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