Российский дрон атаковал автобус под Херсоном — двое раненых

Российская армия вечером 16 ноября атаковала дроном автобус в поселке Камышаны Херсонской громады, в результате чего ранены двое мужчин.

Российские военные дроном атаковали автобус под Херсоном

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Оккупанты продолжают "охотиться" на мирных жителей Херсонщины из беспилотников. Около пяти часов вечера под удар российского дрона попали двое находившихся в автобусе жителей Комышан. В них взрывные травмы и контузии.

По информации ОВА, 41-летний мужчина также получил обломочные ранения лица и предплечья, у 19-летнего парня ранения руки.

Пострадавшим оказывают помощь медики.

Позже стало известно, что из-за дроновой атаки на Херсонщине пострадал еще один человек.

Российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на 55-летнего жителя Берислава. Пострадавший доставлен в больницу с взрывной травмой и ранением ноги. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Поделиться

Атака дрона на авто в Херсоне

Оккупанты сбросили боеприпас с дрона на авто в Херсоне

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о раненом днем 16 ноября.

С ожогами и ранами в одну из херсонских больниц доставлен 43-летний мужчина. Его автомобиль атаковал вражеский дрон в Днепровском районе города после 14.00. В настоящее время медики доследуют пострадавшего.

В Херсонской ОВ также сообщают, что в результате удара автомобиль загорелся.