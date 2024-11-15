Солдати РФ вбили літню жінку на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ вбили літню жінку на Херсонщині

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

15 листопада близько 10:00 російські загарбники здійснили атаку на Антонівку у Херсонській області за допомогою БпЛА, внаслідок чого загинула 74-річна жінка.

Головні тези:

  • Стало відомо про ще одну жертву російського терору в Україні.
  • Українські прокурори уже розпочали досудове розслідування.
  • 15 листопада армія Росії випустила керовані ракети Х-59/69 у напрямку Одеської області та використала ударні БпЛА для атак на Україну.

Росія продовжує тероризувати Херсонщину

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Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Очільник Херсонської ОВА

Херсонська обласна прокуратура також офіційно підтвердила, що в результаті скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Атака РФ на Україну 15 листопада — усі подробиці

Уночі 15 листопада армія Росії випустила у напрямку Одеської області дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із акваторії Чорного моря.

Окрім того, для нової атаки ворог використав 29 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ — РФ., Крим.

Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що в результаті атаки Росії в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян, потерпілим надається допомога. Не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе та рідних!

Варто також зазначити, що вранці 15 листопада 8 бомбардувальників злетіли з російського аеродрому "Оленья".

Окрім того, тоді ж повідомлялося про активність 6-ти російських бортів Ту-95МС.

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