Солдати РФ вбили літню жінку на Херсонщині

15 листопада близько 10:00 російські загарбники здійснили атаку на Антонівку у Херсонській області за допомогою БпЛА, внаслідок чого загинула 74-річна жінка.
Головні тези:
- Стало відомо про ще одну жертву російського терору в Україні.
- Українські прокурори уже розпочали досудове розслідування.
- 15 листопада армія Росії випустила керовані ракети Х-59/69 у напрямку Одеської області та використала ударні БпЛА для атак на Україну.
Росія продовжує тероризувати Херсонщину
Херсонська обласна прокуратура також офіційно підтвердила, що в результаті скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці.
Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Атака РФ на Україну 15 листопада — усі подробиці
Уночі 15 листопада армія Росії випустила у напрямку Одеської області дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із акваторії Чорного моря.
Окрім того, для нової атаки ворог використав 29 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ — РФ., Крим.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що в результаті атаки Росії в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян, потерпілим надається допомога. Не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе та рідних!
Варто також зазначити, що вранці 15 листопада 8 бомбардувальників злетіли з російського аеродрому "Оленья".
Окрім того, тоді ж повідомлялося про активність 6-ти російських бортів Ту-95МС.
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