Солдаты РФ убили пожилую женщину в Херсонской области

15 ноября около 10:00 российские захватчики совершили атаку на Антоновку в Херсонской области с помощью БпЛА, в результате чего погибла 74-летняя женщина.
Главные тезисы
- Стало известно еще об одной жертве российского террора в Украине.
- Украинские прокуроры уже начали досудебное расследование.
- 15 ноября армия России выпустила управляемые ракеты Х-59/69 в направлении Одесской области и использовала ударные БПЛА для атак на Украину.
Россия продолжает терроризировать Херсонщину
Херсонская областная прокуратура также официально подтвердила, что в результате сброса взрывчатки с дрона погибла находившаяся на улице 74-летняя женщина.
Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Атака РФ на Украину 15 ноября — все подробности
Ночью 15 ноября армия России выпустила в направлении Одесской области две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря.
Кроме того, для новой атаки враг использовал 29 ударных БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск — РФ., Крым.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в результате атаки России в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь. Не игнорируйте воздушную тревогу, берегите себя и родных!
Следует также отметить, что утром 15 ноября 8 бомбардировщиков взлетели с российского аэродрома "Оленья".
Кроме того, тогда же сообщалось об активности 6 российских бортов Ту-95МС.
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