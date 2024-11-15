Солдаты РФ убили пожилую женщину в Херсонской области

15 ноября около 10:00 российские захватчики совершили атаку на Антоновку в Херсонской области с помощью БпЛА, в результате чего погибла 74-летняя женщина.

Россия продолжает терроризировать Херсонщину

Из-за российского обстрела Антоновки смертельные ранения получила женщина. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Херсонская областная прокуратура также официально подтвердила, что в результате сброса взрывчатки с дрона погибла находившаяся на улице 74-летняя женщина.

Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Атака РФ на Украину 15 ноября — все подробности

Ночью 15 ноября армия России выпустила в направлении Одесской области две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря.

Кроме того, для новой атаки враг использовал 29 ударных БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск — РФ., Крым.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в результате атаки России в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь. Не игнорируйте воздушную тревогу, берегите себя и родных!

Следует также отметить, что утром 15 ноября 8 бомбардировщиков взлетели с российского аэродрома "Оленья".