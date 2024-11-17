В Херсоне погибли два человека в результате атаки РФ по автомобилю
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсоне погибли два человека в результате атаки РФ по автомобилю

Роман Мрочко
В Херсоне погибли два человека в результате атаки РФ по автомобилю
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Российские оккупанты 17 ноября с дрона атаковали автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате обстрела погибли два человека.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали автомобиль в Херсоне, погибли два человека.
  • Мирные жители Херсона стали жертвами дроновых атак и обстрелов со стороны России.
  • В результате вражеских обстрелов также пострадали несколько человек, получивших различные травмы.
  • Херсон продолжает ощущать угрозу со стороны российских военных, которые применяют дроны для нападений на мирное население.

Россия в очередной раз убила гражданских в Херсоне

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, погибли мужчина 58 лет и женщина 51 год.

Еще двое раненых — мужчины 37 и 39 лет получили минно-взрывную травму и обломочные ранения.

Кроме этого, во вражеский обстрел в Корабельном районе Херсона попал автобус, обслуживающий 20-й маршрут.

Обломками повреждены стекла, водитель с пассажирами не пострадали.

Позже к врачам обратилась 67-летняя женщина, пострадавшая в результате вражеских обстрелов Херсона около 14.30. Врачи диагностировали минно-взрывную травму.

Российские военные дроном атаковали автобус под Херсоном

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

оккупанты продолжают "охотиться" на мирных жителей Херсонщины из беспилотников. Около пяти часов вечера под удар российского дрона попали двое находившихся в автобусе жителей Комышан. В них взрывные травмы и контузии.

По информации ОВА, 41-летний мужчина также получил обломочные ранения лица и предплечья, у 19-летнего парня ранения руки.

Атака дрона на авто в Херсоне.

Позже стало известно, что из-за дроновой атаки на Херсонщине пострадал еще один человек.

Российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на 55-летнего жителя Берислава. Пострадавший доставлен в больницу с взрывной травмой и ранением ноги. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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