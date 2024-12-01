РФ атаковала дроном общественный транспорт в Херсоне — погибли 3 человека
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала дроном общественный транспорт в Херсоне — погибли 3 человека

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
РФ атаковала дроном общественный транспорт в Херсоне — погибли 3 человека
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Россия второй день подряд наносит удары по общественному транспорту в Херсоне. В результате обстрела 1 декабря погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска совершают атаки на общественный транспорт в Херсоне с помощью беспилотников.
  • За последние два дня погибли три мирных жителя, а многие другие получили ранения в результате обстрела.
  • Среди пострадавших есть женщины и мужчины всех возрастов, которые были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
  • Население Херсона оказалось под угрозой из-за беспилотных атак российских войск, повлекших гибель и ранения граждан.

Россия в очередной раз обстреляла Херсон

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около 8:15 российские военные атаковали общественный транспорт в Днепровском районе с помощью беспилотника.

Предварительно подтверждено, что в результате атаки погибли три мирных жителя.

Еще семеро херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Число раненых возросло до восьми. Еще одну женщину направили в больницу с минно-взрывной травмой и переломом голени.

Российские военные терроризируют херсонцев дронами

В результате атаки российских беспилотников в Днепровском районе Херсона 30 ноября погибли два человека, десятки получили ранения.

46-летний мужчина получил тяжелые ранения. От полученных травм погиб на месте.

В 17:24 Прокудин написал, что стало известно еще об одной погибшей, которая попала под удар вражеского дрона в Днепровском районе. Смертельные ранения получила 48-летняя женщина. Около 12.00 оккупанты в очередной раз атаковали из беспилотника Днепровский район.

Минно-взрывную травму и обломочные ранения при этом получил 49-летний мужчина.

Перед этим Херсонская ОВА сообщала, что в субботу около восьми утра оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Днепровском районе Херсона.

Взрывные травмы и контузии получили три человека: 50-летняя женщина и мужчины, 46 и 52 лет.

Также в больницу доставлены еще 4 раненых, попавших под атаку вражеского дрона в Днепровском районе около 8.00. Трое женщин 62, 53 и 35 лет и 58-летний мужчина получили взрывную травму и обломочные ранения.

Также в результате обстрела в 8.00 минно-взрывную травму, обломочные ранения и ампутацию голени получил 73-летний мужчина.

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