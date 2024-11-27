Россия атаковала Херсонщину из артиллерии и дронов — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Херсонщину из артиллерии и дронов — есть погибшая и раненые

Херсонская обласная прокуратура
Дрон
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В Херсонской области по состоянию на 17:30 27 ноября известно о погибшей женщине и 10 пострадавших в результате российских обстрелов.

Главные тезисы

  • Российская артиллерия и дроны нанесли удары по Херсонской области, приведя к гибели одной женщины и ранениям десяти человек.
  • Органы прокуратуры Херсонской области начали расследование военных преступлений, связанных с обстрелами, совершенными российскими военными.
  • Было повреждено не менее 18 гражданских объектов, включая жилые дома, медицинское учреждение и автомобили, в результате военных действий.
  • Жители различных населенных пунктов на Херсонщине пострадали от артиллерийских обстрелов и дроновых атак, что привело к серьезным ранениям.
  • В результате вражеских обстрелов и дроновой атаки погибла 67-летняя женщина, а множество людей получили ранения, оставшись под огнем российских вооруженных сил.

Россия масштабно обстреляла Херсонщину: есть жертвы

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато расследование по фактам совершения военных преступлений.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 27 ноября российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсона, используя артиллерию и дроны.

По состоянию на 17.30 известно о погибшей женщине и 10 пострадавших среди гражданского населения. Большинство пострадавших получили ранения из-за сброса взрывчатки с беспилотников.

Как отмечается, погибшая — 67-летняя жительница Белозерки. Пять человек получили ранения в Херсоне, двое — в Антоновке, еще двое — в Станиславе и один — в Бериславе.

В результате обстрелов повреждено по меньшей мере 18 гражданских объектов, среди которых частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение, автомобили.

Российские войска обстреляли Херсонщину

До двух выросло количество раненых в результате утренних обстрелов Днепровского района Херсона — это 44-летняя и 70-летняя женщины.

В результате обстрела дроном пригорода Херсона около 11 часов ранены 22-летний юноша и 42-летний мужчина.

В пригороде Херсона — поселке Киндейка — в результате атаки дрона ранен 50-летний мужчина.

В поселке Антоновка из дрона был ранен 44-летний гражданский.

Два человека ранены в результате дроновой атаки в селе Станислав.

В результате вражеского обстрела поселка Белозерка в Херсонской области погибла 67-летняя женщина.

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