Росія атакувала Херсонщину з артилерії та дронів — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Херсонщину з артилерії та дронів — є загибла та поранені

Херсонська обласна прокуратура
Дрон

На Херсонщині станом на 17:30 27 листопада відомо про загиблу жінку та 10 постраждалих людей внаслідок російських обстрілів.

Головні тези:

  • Російські обстріли на Херсонщині спричинили загибель однієї жінки та поранення 10 людей.
  • Органи прокуратури Херсонської області розпочали розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
  • Було пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів, включаючи будинки, медичний заклад та автомобілі.
  • Унаслідок дронових атак і артилерійських обстрілів були поранені люди в різних населених пунктах Херсонщини.

Росія масштабно обстріляла Херсонщину: є жертви

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 листопада російські військові вкотре обстріляли населені пункти Херсонщини, використовуючи артилерію та дрони.

Станом на 17:30 відомо про загиблу жінку та 10 постраждалих серед цивільного населення. Більшість постраждалих отримали поранення через скидання вибухівки з безпілотників.

Як зазначається, загибла — 67-річна жителька Білозерки. П’ять людей дістали поранення у Херсоні, двоє — в Антонівці, ще двоє — у Станіславі та одна — у Бериславі.

Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів, серед яких приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад, автомобілі.

Російські війська обстріляли Херсонщину

До двох зросла кількість поранених унаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона — це 44-річна та 70-річна жінки.

Унаслідок обстрілу дроном передмістя Херсона близько 11 години поранені 22-річний юнак та 42-річний чоловік.

У передмісті Херсона — селищі Кіндійка — внаслідок атаки дрона поранено 50-річного чоловіка.

У селищі Антонівка з дрона був поранений 44-річний цивільний.

Двоє людей поранені внаслідок дронової атаки у селі Станіслав.

Унаслідок ворожого обстрілу селища Білозерка на Херсонщині загинула 67-річна жінка.

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