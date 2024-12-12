Армия РФ атаковала дроном Херсон — погиб мужчина

Российская армия в очередной раз атаковала дроном Херсон. В результате обстрела погиб мужчина.

Что известно об атаке РФ по Херсону

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, с самого утра россияне бьют по Херсону из БПЛА.

В результате очередной дроновой атаки в Днепровском районе города ранения, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина. Поделиться

РФ атакует гражданских в Херсоне для обучения своих операторов дронов

Как рассказал изданию, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Россия превратила регион в тренировочную площадку для операторов беспилотников.

В Херсон была переброшена часть лучших подразделений операторов БПЛА, которые с другого берега Днепра запускают передовые модели дронов. Это позволяет отрабатывать боевые приемы и тренировать новых операторов.

Российские военные и провоенные Telegram-каналы распространяют десятки видео атак дронов на гражданские объекты.

Расследователи Eyes on Russia (британского Центра информационной устойчивости) выяснили, что большинство этих атак были направлены на транспортные средства, трудно воспроизведенные в учебной среде.

Наибольшее количество атак дронами произошло в сентябре — 2748 ударов, во время которых 155 человек получили ранения. Октябрь стал месяцем с самым большим количеством погибших — 12 человек. Российские дроны чаще всего атаковали военные автомобили, кареты скорой помощи, полицейские машины, гуманитарные конвои и объекты инфраструктуры, включая рынки, кафе, заправки и центры помощи.

Отмечается, что из-за постоянных атак все больше гражданских выезжают из Херсона.

До полномасштабного вторжения в регионе проживало около миллиона человек, в настоящее время осталось всего 158 тысяч. В самом Херсоне численность населения сократилась с 250 тысяч до 60 тысяч.

Местные жители живут в постоянном страхе. Для защиты многие носят с собой детекторы, извещающие о приближении дронов, или избегают выходить на улицу днем, чтобы снизить риск обнаружения.