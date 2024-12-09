По информации руководителя Херсонского горсовета Романа Мрочко, в результате ударов преступной армии РФ по Херсону погиб один человек и еще 2 получили ранения.
Главные тезисы
- Атака армии РФ на Херсон привела к гибели одного человека и ранениям еще 2-х людей.
- В результате ударов оккупационных войск по Херсону нанесен ущерб частным домам и объектам критической инфраструктуры.
- Российские оккупанты использовали дроны для атак на автомобили и коммунальные предприятия.
- Городские власти Херсона предоставляют необходимую медицинскую помощь пострадавшим и принимают меры по защите жителей от новых нападений.
- За прошедшие сутки в результате атак РФ на Херсон 1 человек погиб, 8 получили различные телесные повреждения.
Что известно о последствиях очередной атаки преступной армии РФ по Херсону
Еще один мужчина пострадал от сброса взрывчатки из дрона в пригороде Херсона. 61-летний житель получил обломочные ранения.
Также около 10.30 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего телесные повреждения получила 44-летняя женщина, которая в этот момент была на улице. Ее госпитализировали с взрывной травмой и обломочным ранением.
Кроме того, по словам Мрочко, российские оккупанты атаковали с беспилотника авто одного из херсонских коммунальных предприятий.
Что известно о последствиях атак российских окупантов по Херсонщине в течение суток
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-