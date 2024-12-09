По информации руководителя Херсонского горсовета Романа Мрочко, в результате ударов преступной армии РФ по Херсону погиб один человек и еще 2 получили ранения.

Что известно о последствиях очередной атаки преступной армии РФ по Херсону

Около 11:30 враг из дрона атаковал автомобиль в Днепровском районе города. Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина, — отметил Мрочко. Поделиться

Еще один мужчина пострадал от сброса взрывчатки из дрона в пригороде Херсона. 61-летний житель получил обломочные ранения.

Также около 10.30 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего телесные повреждения получила 44-летняя женщина, которая в этот момент была на улице. Ее госпитализировали с взрывной травмой и обломочным ранением.

Кроме того, по словам Мрочко, российские оккупанты атаковали с беспилотника авто одного из херсонских коммунальных предприятий.

Люди работали в пригороде. Им удалось выжить. У трех работников КП — острая реакция на стресс. На фото коммунальный транспорт после удара вражеского дрона, добавил Мрочко. Поделиться

Что известно о последствиях атак российских окупантов по Херсонщине в течение суток