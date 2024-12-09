Армия РФ атаковала Херсон. Есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Херсон. Есть погибший и раненые

Роман Мрочко
Херсон
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По информации руководителя Херсонского горсовета Романа Мрочко, в результате ударов преступной армии РФ по Херсону погиб один человек и еще 2 получили ранения.

Главные тезисы

  • Атака армии РФ на Херсон привела к гибели одного человека и ранениям еще 2-х людей.
  • В результате ударов оккупационных войск по Херсону нанесен ущерб частным домам и объектам критической инфраструктуры.
  • Российские оккупанты использовали дроны для атак на автомобили и коммунальные предприятия.
  • Городские власти Херсона предоставляют необходимую медицинскую помощь пострадавшим и принимают меры по защите жителей от новых нападений.
  • За прошедшие сутки в результате атак РФ на Херсон 1 человек погиб, 8 получили различные телесные повреждения.

Что известно о последствиях очередной атаки преступной армии РФ по Херсону

Около 11:30 враг из дрона атаковал автомобиль в Днепровском районе города. Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина, — отметил Мрочко.

Еще один мужчина пострадал от сброса взрывчатки из дрона в пригороде Херсона. 61-летний житель получил обломочные ранения.

Также около 10.30 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего телесные повреждения получила 44-летняя женщина, которая в этот момент была на улице. Ее госпитализировали с взрывной травмой и обломочным ранением.

Кроме того, по словам Мрочко, российские оккупанты атаковали с беспилотника авто одного из херсонских коммунальных предприятий.

Люди работали в пригороде. Им удалось выжить. У трех работников КП — острая реакция на стресс. На фото коммунальный транспорт после удара вражеского дрона, добавил Мрочко.

Что известно о последствиях атак российских окупантов по Херсонщине в течение суток

За прошедшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Под огнем были Херсон, Антоновка. В частности, повреждены частные дома, объект критической инфраструктуры. В результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 1 человек, к сожалению, погиб, 8 получили телесные повреждения различных степеней тяжести. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, подчеркнул Мрочко.

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