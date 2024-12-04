РФ атакует гражданских в Херсоне для обучения своих операторов дронов

В результате обстрелов РФ по Херсону погибли по меньшей мере 37 человек, сотни — получили ранения

Как рассказал изданию, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Россия превратила регион в тренировочную площадку для операторов беспилотников.

В Херсон была переброшена часть лучших подразделений операторов БПЛА, которые с другого берега Днепра запускают передовые модели дронов. Это позволяет отрабатывать боевые приемы и тренировать новых операторов.

Российские военные и провоенные Telegram-каналы распространяют десятки видео атак дронов на гражданские объекты.

Расследователи Eyes on Russia (британского Центра информационной устойчивости) выяснили, что большинство этих атак были направлены на транспортные средства, трудно воспроизведенные в учебной среде.

Наибольшее количество атак дронами произошло в сентябре — 2748 ударов, во время которых 155 человек получили ранения. Октябрь стал месяцем с самым большим количеством погибших — 12 человек. Российские дроны чаще всего атаковали военные автомобили, кареты скорой помощи, полицейские машины, гуманитарные конвои и объекты инфраструктуры, включая рынки, кафе, заправки и центры помощи. Поделиться

Для атак используют FPV-дроны, китайские Mavic и российские Lancet.

Отмечается, что из-за постоянных атак все больше гражданских выезжают из Херсона.

До полномасштабного вторжения в регионе проживало около миллиона человек, в настоящее время осталось всего 158 тысяч. В самом Херсоне численность населения сократилась с 250 тысяч до 60 тысяч.

Местные жители живут в постоянном страхе. Для защиты многие носят с собой детекторы, извещающие о приближении дронов, или избегают выходить на улицу днем, чтобы снизить риск обнаружения.

Обстрелы Херсона являются потенциальным планом Кремля

Financial Times предполагает, что давление на гражданских является частью стратегии Москвы, направленной на форсирование Днепра и попытку восстановить контроль над правобережной частью Херсона, которую ВСУ уволили осенью 2022 года.

По словам Прокудина, россияне собрали около 300 катеров для возможной переправки через реку и планируют новое наступление.