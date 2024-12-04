РФ атакует гражданских в Херсоне для обучения своих операторов дронов

Россия использует Херсон в качестве полигона для обучения операторов дронов.
Главные тезисы
- Россия использует Херсон как тренировочную площадку для операторов дронов, совершая более 9,5 тысяч атак на гражданские объекты.
- Из-за постоянных атак российских дронов многие гражданские уезжают из Херсона, уменьшая численность населения в регионе с миллиона до 158 тысяч человек.
- Российские военные атакуют военные и гражданские объекты в Херсоне, включая автомобили, кареты скорой помощи, полицейские машины и гуманитарные конвои.
- Присутствие российских дронов в Херсоне является частью стратегии Москвы по форсированию Днепра и восстановлению контроля над правобережной частью города.
- Местные жители живут в постоянном страхе из-за обстрелов и атак дронов, принимая меры для избежания риска обнаружения опасных устройств.
В результате обстрелов РФ по Херсону погибли по меньшей мере 37 человек, сотни — получили ранения
Как рассказал изданию, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Россия превратила регион в тренировочную площадку для операторов беспилотников.
В Херсон была переброшена часть лучших подразделений операторов БПЛА, которые с другого берега Днепра запускают передовые модели дронов. Это позволяет отрабатывать боевые приемы и тренировать новых операторов.
Российские военные и провоенные Telegram-каналы распространяют десятки видео атак дронов на гражданские объекты.
Расследователи Eyes on Russia (британского Центра информационной устойчивости) выяснили, что большинство этих атак были направлены на транспортные средства, трудно воспроизведенные в учебной среде.
Для атак используют FPV-дроны, китайские Mavic и российские Lancet.
Отмечается, что из-за постоянных атак все больше гражданских выезжают из Херсона.
До полномасштабного вторжения в регионе проживало около миллиона человек, в настоящее время осталось всего 158 тысяч. В самом Херсоне численность населения сократилась с 250 тысяч до 60 тысяч.
Местные жители живут в постоянном страхе. Для защиты многие носят с собой детекторы, извещающие о приближении дронов, или избегают выходить на улицу днем, чтобы снизить риск обнаружения.
Обстрелы Херсона являются потенциальным планом Кремля
Financial Times предполагает, что давление на гражданских является частью стратегии Москвы, направленной на форсирование Днепра и попытку восстановить контроль над правобережной частью Херсона, которую ВСУ уволили осенью 2022 года.
По словам Прокудина, россияне собрали около 300 катеров для возможной переправки через реку и планируют новое наступление.
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