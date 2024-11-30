По словам руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в регионе могут повторно исключить потребителей, которым недавно вернули свет в дома.
Главные тезисы
- Российские атаки привели к тяжелой ситуации с энергообеспечением в Херсонской области.
- Местные жители получили ранения в результате атак и требуют медицинской помощи.
- Службы работают над стабилизацией ситуации и избежанием массовых отключений потребителей электроэнергии.
- Около 10 тысяч бытовых потребителей были подключены после последней атаки.
- Атаки по объектам инфраструктуры вызвали повреждения энергосистемы, угрожая нормальному функционированию города.
Что известно о ситуации с энергообеспечением в Херсонской области
По его словам, некоторые районы, куда недавно вернули свет, снова будут отключаться из-за необходимости балансировки энергосистемы.
После массированной атаки врага 28 ноября сложная ситуация со светом была в Николаевской и Херсонской областях. Жителей Херсона предупреждали, что город несколько дней может быть обесточен. В Херсоне также вводились графики подачи воды.
По информации властей города, на утро 30 ноября в Херсоне были заживлены более 50 объектов критической инфраструктуры и до 10 тысяч бытовых потребителей.
Что известно о последствиях последних атак преступной армии РФ на Херсон
По информации руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, около 8:00 российские оккупанты атаковали дроном Днепровский район и попали в маршрутное такси.
Осколочные травмы и ампутацию голени получил 73-летний мужчина. Также ранены двое мужчин 52 и 49 лет в пригороде, у обоих — минно-взрывные и осколочные ранения.
К врачам также обратились двое мужчин 46 и 52 лет и 50-летняя женщина, получившие минно-взрывную травму и контузию. В общей сложности ранены семь местных жителей.
На 52-летнюю женщину из пригорода Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Ее госпитализировали с осколочной и минно-взрывной травмой ноги.
Около 11:15 российские военные атаковали одну из остановок в поселке Антоновка. В результате артобстрела погиб мужчина и женщина, еще одна гражданская получила ранения и была госпитализирована.
Около 12:00 оккупанты снова ударили по Херсону, на этот раз травмы получил 49-летний мужчина.
Из-за атаки есть повреждение энергосистемы. Все службы работают над стабилизацией ситуации. Поэтому ограничены проблемы с теплоснабжением и водоснабжением.
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