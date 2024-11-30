За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в регіоні можуть повторно виключити споживачів, яким нещодавно повернули світло у домівки.

Що відомо про ситуацію з енергозабезпеченням у Херсонській області

Остання російська атака спричинила важку ситуацію в електромережах. Всі служби працюють над стабілізацією ситуації, — пояснює Прокудін. Поширити

За його словами, деякі райони, куди нещодавно повернули світло, знову відключатимуть через необхідність балансування енергосистеми.

Після масованої атаки ворога 28 листопада найскладніша ситуація зі світлом була у Миколаївській та Херсонській областях. Жителів Херсона попереджали, що місто декілька днів може бути знеструмлене. У Херсоні також вводили графіки подачі води.

За інформацією влади міста, станом на ранок 30 листопада у Херсоні були заживлені понад 50 об’єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів.

Що відомо про наслідки останніх атак злочинної армії РФ на Херсон

За інформацією керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, Близько 8:00 російські окупанти атакували дроном Дніпровський район і влучили у маршрутне таксі.

Осколкові травми та ампутацію гомілки отримав 73-річний чоловік. Також поранені двоє чоловіків 52 та 49 років у передмісті, у обох — мінно-вибухові та осколкові поранення.

До лікарів також звернулися двоє чоловіків 46 і 52 років та 50-річна жінка, які отримали мінно-вибухову травму та контузію. Загалом поранено семеро місцевих жителів.

На 52-річну жінку з передмістя Херсона російські окупанти скинули вибухівку з дрона. Її госпіталізували з осколковою та мінно-вибуховою травмою ноги.

Близько 11:15 російські військові атакували одну із зупинок у селищі Антонівка. Внаслідок артобстрілу загинув чоловік та жінка, ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована.

Близько 12:00 окупанти знову вдарили по Херсону, цього разу травми отримав 49-річний чоловік.

Через атаку зокрема є пошкодження енергосистеми. Всі служби працюють над стабілізацією ситуації. Через це є обмежені проблеми з теплопостачанням та водопостачанням.