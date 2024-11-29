За інформацією керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, Херсон вже другу добу залишається без світла внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні 28 листопада. Через обрив контактних ліній світло також відсутнє у Миколаєві та на більшості території регіону.

Що відомо про причини відсутності світла у Херсоні

Мрочко зазначив, що у Херсоні почали діяти графіки подачі води.

За його словами, 29 листопада енергетикам не вдалось відновити електропостачання у місті. Не вдалось також заживити критичну інфраструктуру.

Виявлені додаткові пошкодження. Запуск критичної інфраструктури у громаді попередньо заплановано на другу половину дня, — підкреслив керівник Херсонської МВА. Поширити

Раніше Мрочко попереджав, що Херсон може бути без світла кілька днів.

Він припускав, що енергетики зранку зможуть під'єднати до живлення об’єкти критичної інфраструктури для забезпечення водо-, газо- та теплопостачання.

Що відомо про причину відсутності світла у Миколаєві

Як зазначають представники Миколаївобленерго та керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, більша частина регіону включно з Миколаєвом залишається без світла через обрив мережі.

За інформацією енергетиків, станом на 8:00 близько 70% Миколаївської області, зокрема і місто Миколаїв, знеструмлені.

При цьому в районах, де відновили живлення, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

За словами Кіма, причиною відключення світла був обрив електромережі. Енергетики вже знайшли місце аварії.

Обіцяють до 11:00 відремонтувати та почати заживлення знову, — повідомив керівник Миколаївської ОВА. Поширити

За інформацією ДТЕК, наслідки пошкоджень енергооб’єктів в результаті масованої ракетної атаки злочинної армії виявились серйознішими, оскільки ворог використовував під час атак ракети “Калібр” з касетними боєприпасами.

Під час обстрілу ворог застосував близько більше 90 ракет різних типів, серед яких були й "Калібри" з касетними боєприпасами.

Енергетики зараз працюють над налаштуванням резервних схем електропостачання в тих районах, де це можливо.

Однак ситуація залишається складною та непередбачуваною. Це може спричиняти часті зміни графіків відключень протягом доби. Українців закликають стежити за оновленнями в офіційних джерелах інформації.