Укренерго збільшило графіки відключення світла в Україні 28 листопада

28 листопада в Україні до кінця доби застосовуватимуться три черги побутових споживачів одночасно. Причиною є атака РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.
Головні тези:
- Укренерго збільшило графіки відключення світла в Україні через атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.
- На час збільшених обмежень може бути до 12 годин без світла на добу у побутових споживачів.
- Атака РФ пошкодила інфраструктуру в 14 областях України, але на щастя, не вдалося спричинити жертв.
- Більше 320 рятувальників та понад 80 одиниць техніки ДСНС залучені до ліквідації наслідків обстрілу по всій Україні.
- Російські воєнні злочинці також атакували об’єкти нафтогазової інфраструктури, включаючи групу Нафтогаз.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні
Як повідомили в “Укренерго” до кінця дня в Україні застосовуватимуться три черги відключень побутових споживачів одночасно. Це означає, що може бути до 12 годин без світла на добу.
Підкреслюється, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
У компанії також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Армія РФ пошкодила інфраструктуру в 14 областях України
За інформацією ДСНС, з ночі російські окупанти атакували Київ та область, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.
Внаслідок злочинної атаки терористичної армії РФ були пошкоджені житлові будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.
Окрім цього пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
На щастя, внаслідок атаки не має загиблих.
Всього по Україні до ліквідації наслідків обстрілу залучені понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.
За інформацією представників НАК “Нафтогаз”, російські воєнні злочинці також атакували об’єкти нафтогазової інфраструктури.
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