Укренерго збільшило графіки відключення світла в Україні 28 листопада
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго збільшило графіки відключення світла в Україні 28 листопада

Укренерго збільшило графіки відключення світла в Україні 28 листопада
Джерело:  Укренерго

28 листопада в Україні до кінця доби застосовуватимуться три черги побутових споживачів одночасно. Причиною є атака РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

Головні тези:

  • Укренерго збільшило графіки відключення світла в Україні через атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.
  • На час збільшених обмежень може бути до 12 годин без світла на добу у побутових споживачів.
  • Атака РФ пошкодила інфраструктуру в 14 областях України, але на щастя, не вдалося спричинити жертв.
  • Більше 320 рятувальників та понад 80 одиниць техніки ДСНС залучені до ліквідації наслідків обстрілу по всій Україні.
  • Російські воєнні злочинці також атакували об’єкти нафтогазової інфраструктури, включаючи групу Нафтогаз.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні

Як повідомили в “Укренерго” до кінця дня в Україні застосовуватимуться три черги відключень побутових споживачів одночасно. Це означає, що може бути до 12 годин без світла на добу.

Підкреслюється, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Нагадуємо, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго, — пояснили в "Укренерго".

У компанії також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Армія РФ пошкодила інфраструктуру в 14 областях України

За інформацією ДСНС, з ночі російські окупанти атакували Київ та область, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.

Внаслідок злочинної атаки терористичної армії РФ були пошкоджені житлові будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

Окрім цього пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

На щастя, внаслідок атаки не має загиблих.

Всього по Україні до ліквідації наслідків обстрілу залучені понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією представників НАК “Нафтогаз”, російські воєнні злочинці також атакували об’єкти нафтогазової інфраструктури.

Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти "Групи Нафтогаз. Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи, — зазначили в компанії.

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