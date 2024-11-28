Укренерго збільшило графіки відключення світла в Україні 28 листопада

28 листопада в Україні до кінця доби застосовуватимуться три черги побутових споживачів одночасно. Причиною є атака РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні

Як повідомили в “Укренерго” до кінця дня в Україні застосовуватимуться три черги відключень побутових споживачів одночасно. Це означає, що може бути до 12 годин без світла на добу.

Підкреслюється, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Нагадуємо, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго, — пояснили в "Укренерго". Поширити

У компанії також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Армія РФ пошкодила інфраструктуру в 14 областях України

За інформацією ДСНС, з ночі російські окупанти атакували Київ та область, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.

Внаслідок злочинної атаки терористичної армії РФ були пошкоджені житлові будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

Окрім цього пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

На щастя, внаслідок атаки не має загиблих.

Всього по Україні до ліквідації наслідків обстрілу залучені понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією представників НАК “Нафтогаз”, російські воєнні злочинці також атакували об’єкти нафтогазової інфраструктури.