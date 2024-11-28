Укрэнерго увеличило графики отключения света в Украине 28 ноября
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго увеличило графики отключения света в Украине 28 ноября

Укрэнерго увеличило графики отключения света в Украине 28 ноября
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Источник:  Укрэнерго

28 ноября в Украине до конца суток будут применяться три очереди бытовых потребителей одновременно. Причиной является атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

Главные тезисы

  • Увеличение графиков отключения света в Украине 28 ноября связано с атакой РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
  • Из-за атаки были повреждены объекты инфраструктуры в 14 областях, однако удалось избежать жертв.
  • Спасатели и техника ГСЧС привлечены к ликвидации последствий обстрелов по всей Украине.
  • Организация 'Нафтогаз' также стала целью российских военных преступников, однако атака не повлияла на предоставление услуг потребителям.
  • Информация о графиках отключений меняется, поэтому важно следить за обновлениями на официальных ресурсах и соцсетях облэнерго.

Как будут действовать графики отключения света в Украине

Как сообщили в "Укрэнерго", до конца дня в Украине будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Это означает, что может быть до 12 часов без света в день.

Подчеркивается, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Напоминаем, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго, пояснили в "Укрэнерго".

В компании также призывали потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику.

Армия РФ повредила инфраструктуру в 14 областях Украины

По информации ГСЧС, с ночи российские оккупанты атаковали Киев и область, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.

В результате преступной атаки террористической армии РФ были повреждены жилые здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

Кроме этого повреждения получили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

К счастью, в результате атаки нет погибших.

Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

По информации представителей НАК "Нафтогаз", российские военные преступники также атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Сегодня утром враг еще раз атаковал объекты "Группы Нафтогаз. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы", — отметили в компании.

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