Укрэнерго увеличило графики отключения света в Украине 28 ноября

28 ноября в Украине до конца суток будут применяться три очереди бытовых потребителей одновременно. Причиной является атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

Как будут действовать графики отключения света в Украине

Как сообщили в "Укрэнерго", до конца дня в Украине будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Это означает, что может быть до 12 часов без света в день.

Подчеркивается, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Напоминаем, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго, пояснили в "Укрэнерго". Поделиться

В компании также призывали потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику.

Армия РФ повредила инфраструктуру в 14 областях Украины

По информации ГСЧС, с ночи российские оккупанты атаковали Киев и область, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.

В результате преступной атаки террористической армии РФ были повреждены жилые здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

Кроме этого повреждения получили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

К счастью, в результате атаки нет погибших.

Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

По информации представителей НАК "Нафтогаз", российские военные преступники также атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры.