Укрэнерго увеличило графики отключения света в Украине 28 ноября

28 ноября в Украине до конца суток будут применяться три очереди бытовых потребителей одновременно. Причиной является атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.
Главные тезисы
- Увеличение графиков отключения света в Украине 28 ноября связано с атакой РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
- Из-за атаки были повреждены объекты инфраструктуры в 14 областях, однако удалось избежать жертв.
- Спасатели и техника ГСЧС привлечены к ликвидации последствий обстрелов по всей Украине.
- Организация 'Нафтогаз' также стала целью российских военных преступников, однако атака не повлияла на предоставление услуг потребителям.
- Информация о графиках отключений меняется, поэтому важно следить за обновлениями на официальных ресурсах и соцсетях облэнерго.
Как будут действовать графики отключения света в Украине
Как сообщили в "Укрэнерго", до конца дня в Украине будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Это означает, что может быть до 12 часов без света в день.
Подчеркивается, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
В компании также призывали потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику.
Армия РФ повредила инфраструктуру в 14 областях Украины
По информации ГСЧС, с ночи российские оккупанты атаковали Киев и область, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.
В результате преступной атаки террористической армии РФ были повреждены жилые здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.
Кроме этого повреждения получили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
К счастью, в результате атаки нет погибших.
Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.
По информации представителей НАК "Нафтогаз", российские военные преступники также атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры.
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