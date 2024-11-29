По информации руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, Херсон уже вторые сутки остается без света в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по Украине 28 ноября Из-за обрыва контактных линий свет также отсутствует в Николаеве и на большинстве территории региона.
Главные тезисы
- Херсон и Николаев остались без электричества из-за массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ.
- Произошедшие обрывы сетей и критические повреждения энергообъектов вызвали длительное отсутствие света в регионах.
- Энергетики работают над восстановлением электричества и внедрением резервных схем для минимизации перебоев в подаче электроэнергии.
- Ситуация требует постоянного мониторинга и обновления информации об отключениях для соблюдения инструкций по безопасности.
- Украинцам рекомендуется следить за обновлениями в официальных источниках, так как ситуация остается сложной и непредсказуемой.
Что известно о причинах отсутствия света в Херсоне
Мрочко отметил, что в Херсоне начали действовать графики подачи воды.
По его словам, 29 ноября энергетикам не удалось возобновить электроснабжение в городе. Не удалось также заживить критическую инфраструктуру.
Ранее Мрочко предупреждал, что Херсон может быть без света несколько дней.
Он предполагал, что энергетики с утра смогут подключить к питанию объекты критической инфраструктуры для обеспечения водо-, газо- и теплоснабжения.
Что известно о причине отсутствия света в Николаеве
Как отмечают представители Николаевоблэнерго и руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, большая часть региона, включая Николаев, остается без света из-за обрыва сети.
По информации энергетиков, по состоянию на 8:00 около 70% Николаевской области, в том числе город Николаев, обесточены.
При этом в районах, где возобновили питание, продолжают действовать графики почасовых отключений света.
По словам Кима, причиной отключения света был обрыв электросети. Энергетики уже обнаружили место аварии.
По информации ДТЭК, последствия повреждений энергообъектов в результате массированной ракетной атаки преступной армии оказались более серьезными, поскольку враг использовал во время атак ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.
Во время обстрела враг применил около 90 ракет разных типов, среди которых были и "Калибры" с кассетными боеприпасами.
Энергетики сейчас работают над настройкой резервных схем электроснабжения в тех районах, где это возможно.
Однако ситуация остается сложной и непредсказуемой. Это может вызвать частые изменения графиков отключений в течение суток. Украинцы призывают следить за обновлениями в официальных источниках информации.
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