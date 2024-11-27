В Укрэнерго изменили графики отключения электроэнергии на 28 ноября

"Укрэнерго" сообщило об изменениях в графиках отключения электроэнергии на 28 ноября. Отключения будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса

График отключения электроэнергии по Украине на 28 ноября изменился

28 ноября время применения и объем ограничений будут следующими:

8:00 — 19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей;

7:00 — 20:00 — применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

В компании также напомнили, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго.

В Тернопольской области введены аварийные ограничения электроэнергии

В Тернопольской области вводят сетевые ограничения. Все из-за ночной массированной атаки российских дронов на Тернополь.

Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей, пишет "Тернопольоблэнерго". Поделиться

В ночь на 26 ноября, во время массированной атаки дронами, российские террористы также ударили и по Тернополю. После первой ночи в городе раздались взрывы, после чего он был частично обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением.

Как рассказал утром городской голова Тернополя Сергей Надал, в результате атаки террористов была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". Из-за этого: