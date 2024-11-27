В Укрэнерго изменили графики отключения электроэнергии на 28 ноября

"Укрэнерго" сообщило об изменениях в графиках отключения электроэнергии на 28 ноября. Отключения будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса
Главные тезисы
- Укрэнерго внесло изменения в графики отключения электроэнергии на 28 ноября из-за повреждения энергообъектов в результате ракетно-дроновой атаки РФ.
- Отключения электроэнергии будут затронуты как бытовые потребители, так и предприятия.
- Графики отключений на 28 ноября будут действовать с 8:00 до 19:00 для домашних потребителей и с 7:00 до 20:00 для промышленности и бизнеса.
График отключения электроэнергии по Украине на 28 ноября изменился
28 ноября время применения и объем ограничений будут следующими:
8:00 — 19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей;
7:00 — 20:00 — применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В "Укрэнерго" напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.
В компании также напомнили, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго.
В Тернопольской области введены аварийные ограничения электроэнергии
В Тернопольской области вводят сетевые ограничения. Все из-за ночной массированной атаки российских дронов на Тернополь.
В ночь на 26 ноября, во время массированной атаки дронами, российские террористы также ударили и по Тернополю. После первой ночи в городе раздались взрывы, после чего он был частично обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением.
Как рассказал утром городской голова Тернополя Сергей Надал, в результате атаки террористов была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". Из-за этого:
в многоквартирных домах не работают лифты;
часть котельных не работает;
временно не будут курсировать троллейбусы.
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