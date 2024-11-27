В Укрэнерго изменили графики отключения электроэнергии на 28 ноября
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В Укрэнерго изменили графики отключения электроэнергии на 28 ноября

Отключение
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Источник:  Укрэнерго

"Укрэнерго" сообщило об изменениях в графиках отключения электроэнергии на 28 ноября. Отключения будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса

Главные тезисы

  • Укрэнерго внесло изменения в графики отключения электроэнергии на 28 ноября из-за повреждения энергообъектов в результате ракетно-дроновой атаки РФ.
  • Отключения электроэнергии будут затронуты как бытовые потребители, так и предприятия.
  • Графики отключений на 28 ноября будут действовать с 8:00 до 19:00 для домашних потребителей и с 7:00 до 20:00 для промышленности и бизнеса.

График отключения электроэнергии по Украине на 28 ноября изменился

28 ноября время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 8:00 — 19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей;

  • 7:00 — 20:00 — применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

В компании также напомнили, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго.

В Тернопольской области введены аварийные ограничения электроэнергии

В Тернопольской области вводят сетевые ограничения. Все из-за ночной массированной атаки российских дронов на Тернополь.

Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей, пишет "Тернопольоблэнерго".

В ночь на 26 ноября, во время массированной атаки дронами, российские террористы также ударили и по Тернополю. После первой ночи в городе раздались взрывы, после чего он был частично обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением.

Как рассказал утром городской голова Тернополя Сергей Надал, в результате атаки террористов была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". Из-за этого:

  • в многоквартирных домах не работают лифты;

  • часть котельных не работает;

  • временно не будут курсировать троллейбусы.

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