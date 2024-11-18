Укрэнерго анонсировало графики отключения света на 19 ноября

В Украине 19 ноября снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.
Главные тезисы
- В Украине 19 ноября будут графики отключения электричества из-за повреждений энергетических объектов в результате ракетно-дроновой атаки России.
- Укрэнерго сообщает о временных отключениях света в одной и двух очередях для ликвидации последствий атак и восстановления работоспособности объектов.
- Графики отключения света на 19 ноября: с 6:00 до 23:00 предусмотрены различные временные ограничения энергоснабжения.
В Украину вернулись графики отключения света
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Завтра, 19 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
6:00 — 7:00 — одна очередь отключений;
7:00 — 9:00 — две очереди отключений;
9:00 — 14:00 — одна очередь отключений;
14:00 — 18:00 — две очереди отключений;
18:00 — 23:00 — одна очередь отключений.
Следует напомнить, что график отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах вашего оператора системы распределения.
В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Атаки РФ по украинской энергетике
В минувшие выходные Российская Федерация в очередной раз нанесла массированную атаку по энергетической структуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света.
Известно, что самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.
Также после ударов работу прекратила Ладыжинская ТЭС Винницкой области.
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