Укрэнерго анонсировало графики отключения света на 19 ноября

В Украине 19 ноября снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.

В Украину вернулись графики отключения света

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Завтра, 19 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

6:00 — 7:00 — одна очередь отключений;

7:00 — 9:00 — две очереди отключений;

9:00 — 14:00 — одна очередь отключений;

14:00 — 18:00 — две очереди отключений;

18:00 — 23:00 — одна очередь отключений.

Следует напомнить, что график отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Атаки РФ по украинской энергетике

В минувшие выходные Российская Федерация в очередной раз нанесла массированную атаку по энергетической структуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света.

Известно, что самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.

Также после ударов работу прекратила Ладыжинская ТЭС Винницкой области.