Укрэнерго анонсировало графики отключения света на 19 ноября
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго анонсировало графики отключения света на 19 ноября

Энергетика
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 19 ноября снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.

Главные тезисы

  • В Украине 19 ноября будут графики отключения электричества из-за повреждений энергетических объектов в результате ракетно-дроновой атаки России.
  • Укрэнерго сообщает о временных отключениях света в одной и двух очередях для ликвидации последствий атак и восстановления работоспособности объектов.
  • Графики отключения света на 19 ноября: с 6:00 до 23:00 предусмотрены различные временные ограничения энергоснабжения.

В Украину вернулись графики отключения света

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Завтра, 19 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 6:00 — 7:00 — одна очередь отключений;

  • 7:00 — 9:00 — две очереди отключений;

  • 9:00 — 14:00 — одна очередь отключений;

  • 14:00 — 18:00 — две очереди отключений;

  • 18:00 — 23:00 — одна очередь отключений.

Следует напомнить, что график отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Атаки РФ по украинской энергетике

В минувшие выходные Российская Федерация в очередной раз нанесла массированную атаку по энергетической структуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света.

Известно, что самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.

Также после ударов работу прекратила Ладыжинская ТЭС Винницкой области.

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