Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 19 листопада

В Україні 19 листопада знову будуть графіки відключення світла. Світло протягом дня вимикатимуть в однієї та двох черг одночасно.

В Україну повернулися графіки вимкнення світла

Про це повідомляє "Укренерго".

Завтра, 19 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00 — 7:00 — одна черга відключень;

7:00 — 9:00 — дві черги відключень;

9:00 — 14:00 — одна черга відключень;

14:00 — 18:00 — дві черги відключень;

18:00 — 23:00 — одна черга відключень.

Варто нагадати, що графік відключень за вашою адресою можна дізнатись на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

В "Укренерго" зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Атаки РФ по українській енергетиці

Минулих вихідних Російська Федерація в черговий раз завдала масованої атаки по енергетичній структурі України. Через це було повернено графіки відключення світла.

Наразі відомо, що найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.

Також після ударів роботу припинила Ладижинська ТЕС, що у Вінницькій області.