Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 19 листопада

В Україні 19 листопада знову будуть графіки відключення світла. Світло протягом дня вимикатимуть в однієї та двох черг одночасно.
Головні тези:
- Графіки відключення світла на 19 листопада в Україні встановлені через пошкодження енергетичних об'єктів під час ракетно-дронової атаки Росії.
- Згідно з анонсом Укренерго, світло буде вимикатись протягом дня в однієї та двох черг одночасно.
- Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкоджених об'єктів.
В Україну повернулися графіки вимкнення світла
Про це повідомляє "Укренерго".
Завтра, 19 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
6:00 — 7:00 — одна черга відключень;
7:00 — 9:00 — дві черги відключень;
9:00 — 14:00 — одна черга відключень;
14:00 — 18:00 — дві черги відключень;
18:00 — 23:00 — одна черга відключень.
Варто нагадати, що графік відключень за вашою адресою можна дізнатись на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
В "Укренерго" зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Атаки РФ по українській енергетиці
Минулих вихідних Російська Федерація в черговий раз завдала масованої атаки по енергетичній структурі України. Через це було повернено графіки відключення світла.
Наразі відомо, що найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.
Також після ударів роботу припинила Ладижинська ТЕС, що у Вінницькій області.
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