Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 19 листопада
Категорія
Економіка
Дата публікації

Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 19 листопада

Енергетика
Джерело:  Укренерго

В Україні 19 листопада знову будуть графіки відключення світла. Світло протягом дня вимикатимуть в однієї та двох черг одночасно.

Головні тези:

  • Графіки відключення світла на 19 листопада в Україні встановлені через пошкодження енергетичних об'єктів під час ракетно-дронової атаки Росії.
  • Згідно з анонсом Укренерго, світло буде вимикатись протягом дня в однієї та двох черг одночасно.
  • Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкоджених об'єктів.

В Україну повернулися графіки вимкнення світла

Про це повідомляє "Укренерго".

Завтра, 19 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 6:00 — 7:00 — одна черга відключень;

  • 7:00 — 9:00 — дві черги відключень;

  • 9:00 — 14:00 — одна черга відключень;

  • 14:00 — 18:00 — дві черги відключень;

  • 18:00 — 23:00 — одна черга відключень.

Варто нагадати, що графік відключень за вашою адресою можна дізнатись на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

В "Укренерго" зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Атаки РФ по українській енергетиці

Минулих вихідних Російська Федерація в черговий раз завдала масованої атаки по енергетичній структурі України. Через це було повернено графіки відключення світла.

Наразі відомо, що найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.

Також після ударів роботу припинила Ладижинська ТЕС, що у Вінницькій області.

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